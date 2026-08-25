LUTO

'Passei pela maior provação de uma mãe', diz Christiane Torloni sobre morte trágica do filho

Perto de completar 70 anos, atriz relembrou o luto pelo filho Guilherme

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:51

O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos Crédito: Reprodução

Às vésperas de completar 70 anos, Christiane Torloni abriu o coração sobre os momentos mais marcantes de sua trajetória e revisitou o episódio mais doloroso de sua vida, a perda do filho Guilherme, em 1991, aos 12 anos. O garoto, fruto de sua união com o diretor Dennis Carvalho, faleceu após um acidente de carro na garagem de casa.

O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991 1 de 8

Em conversa com o jornal O Globo, a artista relatou que a dor do luto nunca chegou ao fim, sendo um processo diário: "Passei pela maior provação de uma mãe. Naquele momento, a vida ficou em jogo. Recuperar o sentido de viver depois de ter perdido um filho foi um trabalho muito delicado. A reconstrução desse caminho é enorme, e não termina nunca: todos os dias assino meu leasing com a vida", desabafou.

Atualmente em cartaz no Rio de Janeiro com a peça 'Dois de Nós', ao lado de Antonio Fagundes, a atriz também comentou a fase atual longe dos palcos. Apaixonada pela natureza, ela revelou que começou a surfar recentemente, um desejo de infância que havia sido proibido pela mãe no passado, e encontrou no esporte uma válvula de escape.