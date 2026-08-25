Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Passei pela maior provação de uma mãe', diz Christiane Torloni sobre morte trágica do filho

Perto de completar 70 anos, atriz relembrou o luto pelo filho Guilherme

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:51

O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos  Crédito: Reprodução

Às vésperas de completar 70 anos, Christiane Torloni abriu o coração sobre os momentos mais marcantes de sua trajetória e revisitou o episódio mais doloroso de sua vida, a perda do filho Guilherme, em 1991, aos 12 anos. O garoto, fruto de sua união com o diretor Dennis Carvalho, faleceu após um acidente de carro na garagem de casa. 

O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991

O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991, após um acidente doméstico com o carro da família na garagem de casa por Reprodução
O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991, após um acidente doméstico com o carro da família na garagem de casa por Reprodução
O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991, após um acidente doméstico com o carro da família na garagem de casa por Reprodução
O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991, após um acidente doméstico com o carro da família na garagem de casa por Reprodução
Christiane torloni, filho e ex-marido Dennis Carvalho por Reprodução
Christiane torloni, filho e ex-marido Dennis Carvalho por Reprodução
Christiane torloni, filho e ex-marido Dennis Carvalho por Reprodução
Christiane Torloni e filho Leonardo Carvalho por Reprodução
1 de 8
O filho de Christiane Torloni, Guilherme, morreu aos 12 anos em 1991, após um acidente doméstico com o carro da família na garagem de casa por Reprodução

Em conversa com o jornal O Globo, a artista relatou que a dor do luto nunca chegou ao fim, sendo um processo diário: "Passei pela maior provação de uma mãe. Naquele momento, a vida ficou em jogo. Recuperar o sentido de viver depois de ter perdido um filho foi um trabalho muito delicado. A reconstrução desse caminho é enorme, e não termina nunca: todos os dias assino meu leasing com a vida", desabafou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Dia de surfe, bebê!': Aos 69 anos, Christiane Torloni realiza sonho de aprender a surfar; veja vídeo

Christiane Torloni reage aos memes sobre sua suposta participação no BBB 26: 'Até eu acreditei'

Filho de Christiane Torloni é alvo de processo na Justiça por extorsão

Ex-Globo surpreende ao relembrar constrangimento em cena íntima com Christiane Torloni

Christiane Torloni revela momentos de desespero durante gravação de A Viagem: 'Eu orava'

Atualmente em cartaz no Rio de Janeiro com a peça 'Dois de Nós', ao lado de Antonio Fagundes, a atriz também comentou a fase atual longe dos palcos. Apaixonada pela natureza, ela revelou que começou a surfar recentemente, um desejo de infância que havia sido proibido pela mãe no passado, e encontrou no esporte uma válvula de escape.

Com bom humor, a veterana ainda rebateu o etarismo ao analisar o impacto da maturidade feminina. "O colágeno vai embora, mas outras coisas melhoram. O sexo vai ficando uma coisa maravilhosa. Quando a gente é jovem, sabe pouco", concluiu.

Leia mais

Imagem - Antes de operação policial, influenciador Buzeira arrecadou R$ 10 mi em joias em festa; relembre

Antes de operação policial, influenciador Buzeira arrecadou R$ 10 mi em joias em festa; relembre

Imagem - Após alugar apê para famoso, Maitê Proença revela 'vida no campo': 'Até minhocário'

Após alugar apê para famoso, Maitê Proença revela 'vida no campo': 'Até minhocário'

Imagem - Filho de Neymar, Davi Lucca faz 15 anos e ganha declaração de ex-babá que mudou de vida; veja

Filho de Neymar, Davi Lucca faz 15 anos e ganha declaração de ex-babá que mudou de vida; veja

Tags:

Christiane Torloni Luto

Mais recentes

Imagem - Advogado casado flagrado aos beijos com colega 16 anos mais nova é expulso de famosa firma

Advogado casado flagrado aos beijos com colega 16 anos mais nova é expulso de famosa firma
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de agosto): disciplina e organização ajudam a transformar esforço em resultados duradouros

Cor e número da sorte de hoje (25 de agosto): disciplina e organização ajudam a transformar esforço em resultados duradouros
Imagem - Fonte de chocolate, bar de drinks e padel: os detalhes do festão de 15 anos de Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar

Fonte de chocolate, bar de drinks e padel: os detalhes do festão de 15 anos de Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar