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Pastor-alemão é o melhor cão para ter em casa: por que ele vigia tudo ao redor?

Instinto de proteção ajuda a explicar por que a raça costuma ficar atenta a barulhos, pessoas e situações fora da rotina

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 19:35

Com histórico de trabalho e vigilância, o pastor-alemão pode transformar até um simples movimento no portão em motivo para ficar de olho
Com histórico de trabalho e vigilância, o pastor-alemão pode transformar até um simples movimento no portão em motivo para ficar de olho Crédito: Pexels

Quem tem um pastor-alemão em casa provavelmente já percebeu que qualquer barulho diferente parece virar assunto para o cachorro.

Uma porta que se mexe, um ruído no lado de fora ou alguém desconhecido chegando pode fazer o animal ficar imediatamente atento, e esse comportamento está ligado ao forte instinto de proteção da raça.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente

Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons
Presa Canario, 540 PSI por ReyGladiador / Wikimedia Commons
Mastim Tibetano, 550 PSI por Svenska Mässan / Wikimedia Commons
Pastor-do-Cáucaso, 550 PSI por Pleple2000 / Wikimedia Commons
Mastim Inglês, 552 PSI por Mario Badilla / Wikimedia Commons
Black Russian Terrier, 556 PSI por Seongbin Im / Wikimedia Commons
Tosa Inu, 556 PSI por Томасина / Wikimedia Commons
Dogue de Bordeaux, 556 PSI por spaceodissey / Wikimedia Commons
Cane Corso, 700 PSI por Juan Manuel Morato / Wikimedia Commons
Pastor-da-Anatólia, 743 PSI por Bebekve / Wikimedia Commons
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Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons

Ele realmente fica de olho na casa

pastor-alemão é conhecido por ser próximo da família, mas também costuma prestar bastante atenção ao que acontece ao redor.

A raça foi desenvolvida originalmente para trabalhar com rebanhos, uma atividade que exigia inteligência, obediência e vigilância constante.

Com o passar do tempo, essas características também fizeram do pastor-alemão um cão utilizado em funções de vigilância, polícia, busca e resgate e outros trabalhos de serviço.

Por isso, não é tão estranho quando o cachorro para diante de uma porta, reage a um barulho ou fica observando alguém que não conhece.

Aquele olhar desconfiado tem uma explicação

O American Kennel Club descreve o pastor-alemão como leal, seguro, corajoso e inteligente.

A raça também pode demonstrar certa reserva diante de estranhos. É justamente essa combinação que ajuda a explicar o comportamento de ficar atento a pessoas e situações diferentes da rotina.

De acordo com a VCA Animal Hospitals, o pastor-alemão é um companheiro protetor e dedicado, mas pode se tornar protetor demais quando não recebe orientação adequada.

Mas ser protetor não significa ser agressivo

Um pastor-alemão atento não está necessariamente sendo agressivo.

A própria característica de vigilância faz parte do perfil da raça. O que ajuda a direcionar esse comportamento é a combinação entre socialização e treinamento.

Com orientação adequada, o instinto de proteção pode ser direcionado de maneira positiva, sem estimular comportamentos agressivos.

Do pasto para as funções de serviço

A história da raça ajuda a entender por que ela desenvolveu esse perfil.

Os primeiros pastores-alemães trabalhavam com rebanhos e precisavam identificar possíveis perigos e manter os animais sob controle.

A atenção constante, a resistência e a coragem acabaram sendo características úteis também em outras atividades.

Foi assim que a raça passou a ser utilizada em tarefas policiais, militares, de busca e resgate e de serviço.

Inteligência também entra nessa história

Além do instinto protetor, o pastor-alemão se destaca pela facilidade de aprendizado e pela disposição para trabalhar junto às pessoas.

Por isso, também aparece em atividades de obediência, rastreamento, assistência, busca e resgate.

Na rotina de casa, essas características podem aparecer de uma forma bem mais simples: o cachorro acompanhando os movimentos ao redor, prestando atenção aos sons e ficando alerta quando percebe algo fora do habitual.

Tags:

Cachorro Segurança Curiosidades

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