SEGURANÇA

Pastor-alemão é o melhor cão para ter em casa: por que ele vigia tudo ao redor?

Instinto de proteção ajuda a explicar por que a raça costuma ficar atenta a barulhos, pessoas e situações fora da rotina



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 19:35

Com histórico de trabalho e vigilância, o pastor-alemão pode transformar até um simples movimento no portão em motivo para ficar de olho Crédito: Pexels

Quem tem um pastor-alemão em casa provavelmente já percebeu que qualquer barulho diferente parece virar assunto para o cachorro.

Uma porta que se mexe, um ruído no lado de fora ou alguém desconhecido chegando pode fazer o animal ficar imediatamente atento, e esse comportamento está ligado ao forte instinto de proteção da raça.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente 1 de 10

Ele realmente fica de olho na casa

O pastor-alemão é conhecido por ser próximo da família, mas também costuma prestar bastante atenção ao que acontece ao redor.

A raça foi desenvolvida originalmente para trabalhar com rebanhos, uma atividade que exigia inteligência, obediência e vigilância constante.

Com o passar do tempo, essas características também fizeram do pastor-alemão um cão utilizado em funções de vigilância, polícia, busca e resgate e outros trabalhos de serviço.

Por isso, não é tão estranho quando o cachorro para diante de uma porta, reage a um barulho ou fica observando alguém que não conhece.

Aquele olhar desconfiado tem uma explicação

O American Kennel Club descreve o pastor-alemão como leal, seguro, corajoso e inteligente.

A raça também pode demonstrar certa reserva diante de estranhos. É justamente essa combinação que ajuda a explicar o comportamento de ficar atento a pessoas e situações diferentes da rotina.

De acordo com a VCA Animal Hospitals, o pastor-alemão é um companheiro protetor e dedicado, mas pode se tornar protetor demais quando não recebe orientação adequada.

Mas ser protetor não significa ser agressivo

Um pastor-alemão atento não está necessariamente sendo agressivo.

A própria característica de vigilância faz parte do perfil da raça. O que ajuda a direcionar esse comportamento é a combinação entre socialização e treinamento.

Com orientação adequada, o instinto de proteção pode ser direcionado de maneira positiva, sem estimular comportamentos agressivos.

Do pasto para as funções de serviço

A história da raça ajuda a entender por que ela desenvolveu esse perfil.

Os primeiros pastores-alemães trabalhavam com rebanhos e precisavam identificar possíveis perigos e manter os animais sob controle.

A atenção constante, a resistência e a coragem acabaram sendo características úteis também em outras atividades.

Foi assim que a raça passou a ser utilizada em tarefas policiais, militares, de busca e resgate e de serviço.

Inteligência também entra nessa história

Além do instinto protetor, o pastor-alemão se destaca pela facilidade de aprendizado e pela disposição para trabalhar junto às pessoas.

Por isso, também aparece em atividades de obediência, rastreamento, assistência, busca e resgate.