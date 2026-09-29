Pastor-alemão é o melhor cão para ter em casa: por que ele vigia tudo ao redor?

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 19:35
Quem tem um pastor-alemão em casa provavelmente já percebeu que qualquer barulho diferente parece virar assunto para o cachorro.
Uma porta que se mexe, um ruído no lado de fora ou alguém desconhecido chegando pode fazer o animal ficar imediatamente atento, e esse comportamento está ligado ao forte instinto de proteção da raça.
Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente
O pastor-alemão é conhecido por ser próximo da família, mas também costuma prestar bastante atenção ao que acontece ao redor.
A raça foi desenvolvida originalmente para trabalhar com rebanhos, uma atividade que exigia inteligência, obediência e vigilância constante.
Com o passar do tempo, essas características também fizeram do pastor-alemão um cão utilizado em funções de vigilância, polícia, busca e resgate e outros trabalhos de serviço.
Por isso, não é tão estranho quando o cachorro para diante de uma porta, reage a um barulho ou fica observando alguém que não conhece.
O American Kennel Club descreve o pastor-alemão como leal, seguro, corajoso e inteligente.
A raça também pode demonstrar certa reserva diante de estranhos. É justamente essa combinação que ajuda a explicar o comportamento de ficar atento a pessoas e situações diferentes da rotina.
De acordo com a VCA Animal Hospitals, o pastor-alemão é um companheiro protetor e dedicado, mas pode se tornar protetor demais quando não recebe orientação adequada.
Um pastor-alemão atento não está necessariamente sendo agressivo.
A própria característica de vigilância faz parte do perfil da raça. O que ajuda a direcionar esse comportamento é a combinação entre socialização e treinamento.
Com orientação adequada, o instinto de proteção pode ser direcionado de maneira positiva, sem estimular comportamentos agressivos.
A história da raça ajuda a entender por que ela desenvolveu esse perfil.
Os primeiros pastores-alemães trabalhavam com rebanhos e precisavam identificar possíveis perigos e manter os animais sob controle.
A atenção constante, a resistência e a coragem acabaram sendo características úteis também em outras atividades.
Foi assim que a raça passou a ser utilizada em tarefas policiais, militares, de busca e resgate e de serviço.
Além do instinto protetor, o pastor-alemão se destaca pela facilidade de aprendizado e pela disposição para trabalhar junto às pessoas.
Por isso, também aparece em atividades de obediência, rastreamento, assistência, busca e resgate.
Na rotina de casa, essas características podem aparecer de uma forma bem mais simples: o cachorro acompanhando os movimentos ao redor, prestando atenção aos sons e ficando alerta quando percebe algo fora do habitual.