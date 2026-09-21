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Pastor causa polêmica nas redes sociais ao usar salto alto para pregar em cultos: 'Não tem vergonha de brincar com o nome de Deus?'

Religioso já explicou que o calçado está relacionado à missão espiritual que afirma ter recebido de Deus

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:33

Pastor Elijah Ayer Courage Crédito: Reprodução/Facebook

Um pastor de Lomé, capital do Togo, chamou atenção nas redes sociais por uma escolha pouco comum durante os cultos: o religioso sobe ao altar usando sapatos de salto alto para fazer suas pregações. As imagens do apóstolo Elijah Ayer Courage viralizaram e provocaram reações completamente diferentes entre os internautas.

Algumas pessoas questionaram a escolha do líder religioso e chegaram a criticá-lo por utilizar um calçado tradicionalmente associado ao vestuário feminino. "Como não tem vergonha de brincar com o nome de Deus?", questionou uma internauta. "Por que os saltos altos, senhor? Só perguntando", escreveu outra pessoa.

Pastor Elijah Ayer Courage 1 de 26

A repercussão fez com que o visual do pastor se tornasse um dos principais assuntos nas publicações em que aparece durante os cultos. Entre os comentários, houve quem demonstrasse surpresa com a maneira como ele consegue caminhar e permanecer durante as celebrações usando saltos altos. "Eu sou uma dama. Eu nem consigo andar de salto igual esse pastor. Isto é hilário", brincou uma pessoa.

Por que o pastor usa salto alto?

Apesar da repercussão, o uso dos saltos não seria uma escolha recente ou feita apenas para chamar atenção. Elijah Ayer Courage já explicou que o calçado está relacionado à missão espiritual que afirma ter recebido de Deus.

Fundador de uma igreja local, o religioso incorporou os sapatos de salto à própria rotina e aparece com eles não apenas durante as pregações, mas também em outras atividades ligadas ao trabalho pastoral.