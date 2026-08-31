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Pastora causa revolta ao dizer que Anitta é 'comandada e dominada por demônios' e web reage: 'Intolerância religiosa'

Fala aconteceu em conversa com a cantora Nicole Louise, que também é alvo de polêmica após se afastar do pai gay

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:20

Renata Vieira e Anitta Crédito: Reprodução

Uma entrevista conduzida pela pastora Renata Vieira vem gerando polêmica nas redes sociais. O papo envolveu a cantora Nicole Louise, que participou da primeira temporada do Estrela da Casa, da TV Globo. Na conversa, a artista afirmou que enfrentou uma "batalha espiritual" no programa e ficou "possuída". Mas outra fala viralizou, dessa vez envolvendo a própria anfitriã do programa.

Em certo momento, Nicole citou Anitta. Renata então disse que a famosa é comandada por "demônios". O vídeo foi publicado no YouTube originalmente no ano passado, mas voltou a ganhar repercussão após as polêmicas recentes envolvendo a ex-participante do Estrela da Casa.

"A Anitta, mais do que tudo, tem demônios ali que dominam e comandam mesmo", afirmou Renata.

Nicole Louise e o pai, Islou Silva 1 de 9

Nas redes sociais, fãs detonaram a declaração da pastora e apontaram uma possível intolerância religiosa. "Se eu fosse a Anitta, consideraria um processinho. Intolerância religiosa nítida", disse uma pessoa. "Esse tipo de fala cabe um processo bonito, não?!", questionou outra. "Intolerância religiosa é crime", afirmou uma terceira.

Na mesma conversa, Nicole Louise falou sobre sua participação no Estrelas da Casa. Ela disse que realizou uma ativação Kundalini antes de ser confinada no reality. Segundo a artista, após isso, seu corpo passou a apresentar movimentos involuntários.

"Muita batalha espiritual, muito pesada, caso de possessão. Começo de 2024 eu fiz uma ativação, acreditando que estava no meu momento misticismo, espiritualidade, yoga, estava nesse lugar", disse.

Nicole Louise 1 de 11

Em seguida, Nicole falou sobre a experiência da ativação, e falou que seu corpo passou a apresentar movimentos involuntários. "Vai mexendo com você, na sua barriga e esse espírito vai entrando. E eu sentia meu corpo mexer sozinho, não era eu, era uma coisa forte, você sentia fortemente no umbigo".

A situação teria se repetido no programa da Globo. "Na época eu achava que era muita energia que aflorava, que o corpo era muita energia e achava que iria passar. Lá no Estrela da Casa nós tivemos quatro vezes essa ativação. A gente começava a orar e eu começava a me bater, começava a me mexer assim, eu falei: ‘Meu Deus, que que é isso?'".

Ainda na conversa, Nicole falou sobre a experiência com outras mulheres. "Eu já tive relações com uma mulher, né? Era uma amiga próxima ali, então já tive relações sim. Não vivi por muito tempo, tive uma ou outra, relações só uma, mas beijava, tinha naturalidade e sentia atração em querer beijar outras mulheres".