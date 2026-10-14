Patrícia Abravanel aparece sem aliança e aumenta rumores de separação de Fábio Faria

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:17
Patrícia Abravanel chamou a atenção dos seguidores ao aparecer sem a aliança de casamento em fotos publicadas nas redes sociais. A apresentadora do SBT compartilhou registros de uma viagem em família na terça-feira (13), acompanhada dos três filhos e da mãe, Iris Abravanel, em meio a rumores de uma possível crise no relacionamento com o ex-ministro Fábio Faria.
A ausência da joia foi percebida por internautas e aumentou as especulações sobre o futuro do casamento. Nos últimos dias, começaram a circular informações não confirmadas de que Patrícia e Fábio estariam vivendo em casas separadas.
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Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre uma possível separação. O fim do relacionamento não foi confirmado, e o fato de a apresentadora aparecer sem aliança não significa, necessariamente, que o casamento tenha terminado.
Patrícia, de 49 anos, é filha de Silvio Santos e comanda o Programa Silvio Santos, no SBT. Ela e Fábio Faria têm três filhos.
A apresentadora já falou publicamente sobre experiências de seu primeiro casamento. Em entrevista à revista TPM, contou que, naquela época, vivia com um salário de R$ 2 mil e precisou se adaptar a uma realidade financeira diferente daquela que conhecia na casa dos pais.
“Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que o meu marido podia bancar. E eu vivia com o meu salário, que na época era de R$ 2 mil”, relembrou.