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Patrícia Abravanel aparece sem aliança e aumenta rumores de separação de Fábio Faria

Apresentadora compartilhou fotos de viagem com os filhos e a mãe, Iris Abravanel; especulações apontam que o casal estaria morando em casas separadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:17

Patrícia Abravanel e Fábio Faria
Patrícia Abravanel e Fábio Faria Crédito: Reprodução

Patrícia Abravanel chamou a atenção dos seguidores ao aparecer sem a aliança de casamento em fotos publicadas nas redes sociais. A apresentadora do SBT compartilhou registros de uma viagem em família na terça-feira (13), acompanhada dos três filhos e da mãe, Iris Abravanel, em meio a rumores de uma possível crise no relacionamento com o ex-ministro Fábio Faria.

A ausência da joia foi percebida por internautas e aumentou as especulações sobre o futuro do casamento. Nos últimos dias, começaram a circular informações não confirmadas de que Patrícia e Fábio estariam vivendo em casas separadas.

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido

Patrícia Abravanel por Reprodução
Patrícia Abravanel em foto de 2011, antes de colocar lentes nos dentes por Divulgação/SBT
Patrícia Abravanel em foto de novembro de 2024, quando era questionada: 'Colocou dente?' por Reprodução/Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel em novembro de 2024 e em novembro de 2025 por Reprodução/Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel em novembro de 2025: sorriso renovado por Reprodução/Gabriel Cardoso/SBT
Patricia Abravanel no Show do Milhão por Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel por Reprodução
Patrícia Abravanel por Reprodução
Patrícia Abravanel por Reprodução
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Patrícia Abravanel por Reprodução

Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre uma possível separação. O fim do relacionamento não foi confirmado, e o fato de a apresentadora aparecer sem aliança não significa, necessariamente, que o casamento tenha terminado.

Patrícia, de 49 anos, é filha de Silvio Santos e comanda o Programa Silvio Santos, no SBT. Ela e Fábio Faria têm três filhos.

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A apresentadora já falou publicamente sobre experiências de seu primeiro casamento. Em entrevista à revista TPM, contou que, naquela época, vivia com um salário de R$ 2 mil e precisou se adaptar a uma realidade financeira diferente daquela que conhecia na casa dos pais.

“Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que o meu marido podia bancar. E eu vivia com o meu salário, que na época era de R$ 2 mil”, relembrou.

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