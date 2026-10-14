SEPAROU?

Patrícia Abravanel aparece sem aliança e aumenta rumores de separação de Fábio Faria

Apresentadora compartilhou fotos de viagem com os filhos e a mãe, Iris Abravanel; especulações apontam que o casal estaria morando em casas separadas

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:17

Patrícia Abravanel e Fábio Faria Crédito: Reprodução

Patrícia Abravanel chamou a atenção dos seguidores ao aparecer sem a aliança de casamento em fotos publicadas nas redes sociais. A apresentadora do SBT compartilhou registros de uma viagem em família na terça-feira (13), acompanhada dos três filhos e da mãe, Iris Abravanel, em meio a rumores de uma possível crise no relacionamento com o ex-ministro Fábio Faria.

A ausência da joia foi percebida por internautas e aumentou as especulações sobre o futuro do casamento. Nos últimos dias, começaram a circular informações não confirmadas de que Patrícia e Fábio estariam vivendo em casas separadas.

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido 1 de 9

Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre uma possível separação. O fim do relacionamento não foi confirmado, e o fato de a apresentadora aparecer sem aliança não significa, necessariamente, que o casamento tenha terminado.

Patrícia, de 49 anos, é filha de Silvio Santos e comanda o Programa Silvio Santos, no SBT. Ela e Fábio Faria têm três filhos.

A apresentadora já falou publicamente sobre experiências de seu primeiro casamento. Em entrevista à revista TPM, contou que, naquela época, vivia com um salário de R$ 2 mil e precisou se adaptar a uma realidade financeira diferente daquela que conhecia na casa dos pais.