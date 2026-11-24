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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:34
O rumor sobre a crise no casamento de Patrícia Abravanel e Fábio Faria ganhou novos capítulos e chegou aos bastidores do SBT. A apresentadora teria discutido com o marido por meio de mensagens de áudio enquanto estava em seu camarim na emissora, na última terça-feira (17). O episódio teria sido presenciado por aproximadamente 20 pessoas e surpreendido funcionários que estavam no local.
As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias durante o programa "Melhor da Tarde", da Band, nesta segunda-feira (23). Segundo o colunista, a filha de Silvio Santos (1930-2024) costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, o que teria tornado a situação ainda mais inesperada nos corredores da emissora.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria
Ainda de acordo com Leo Dias, Patrícia estaria sendo protegida por pessoas próximas durante o momento delicado. "Ela está sendo blindada, e tem pessoas que são de extrema confiança dela", afirmou o jornalista. A apresentadora também teria optado por se afastar das redes sociais.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria devem passar festas separados
Outro detalhe que veio à tona envolve os planos do casal para o fim do ano. Após uma viagem recente ao Uruguai, Patrícia teria programado uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, a partir de 19 de dezembro. A apresentadora deve passar o Natal e o Réveillon com familiares, sem a companhia de Fábio Faria.
Segundo as informações divulgadas, os dois também estariam recorrendo à terapia de casal na tentativa de superar os problemas no relacionamento. Apesar das tentativas de reconciliação, o afastamento entre eles continuaria.
Silvio Santos e Patrícia Abravanel após sequestro
A situação, no entanto, não significa que o divórcio esteja oficializado. De acordo com Leo Dias, Patrícia e Fábio seguem casados legalmente e não há previsão para a assinatura de documentos de separação.
"Eles continuam separados de corpos. Não foi assinado e nem há a previsão para assinar nenhum papel de divórcio. Sendo assim, eles continuam casados", declarou o jornalista.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria ainda não se pronunciaram publicamente sobre os relatos.