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Patrícia Abravanel bate boca com marido no SBT diante de 20 pessoas e toma decisão sobre festas de fim de ano

Apresentadora teria discutido com Fábio Faria por áudios no camarim da emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:34

Fábio Faria e Patricia Abravanel Crédito: Reprodução

O rumor sobre a crise no casamento de Patrícia Abravanel e Fábio Faria ganhou novos capítulos e chegou aos bastidores do SBT. A apresentadora teria discutido com o marido por meio de mensagens de áudio enquanto estava em seu camarim na emissora, na última terça-feira (17). O episódio teria sido presenciado por aproximadamente 20 pessoas e surpreendido funcionários que estavam no local.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias durante o programa "Melhor da Tarde", da Band, nesta segunda-feira (23). Segundo o colunista, a filha de Silvio Santos (1930-2024) costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, o que teria tornado a situação ainda mais inesperada nos corredores da emissora.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria 1 de 5

Ainda de acordo com Leo Dias, Patrícia estaria sendo protegida por pessoas próximas durante o momento delicado. "Ela está sendo blindada, e tem pessoas que são de extrema confiança dela", afirmou o jornalista. A apresentadora também teria optado por se afastar das redes sociais.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria devem passar festas separados

Outro detalhe que veio à tona envolve os planos do casal para o fim do ano. Após uma viagem recente ao Uruguai, Patrícia teria programado uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, a partir de 19 de dezembro. A apresentadora deve passar o Natal e o Réveillon com familiares, sem a companhia de Fábio Faria.

Segundo as informações divulgadas, os dois também estariam recorrendo à terapia de casal na tentativa de superar os problemas no relacionamento. Apesar das tentativas de reconciliação, o afastamento entre eles continuaria.

Silvio Santos e Patrícia Abravanel após sequestro 1 de 9

A situação, no entanto, não significa que o divórcio esteja oficializado. De acordo com Leo Dias, Patrícia e Fábio seguem casados legalmente e não há previsão para a assinatura de documentos de separação.

"Eles continuam separados de corpos. Não foi assinado e nem há a previsão para assinar nenhum papel de divórcio. Sendo assim, eles continuam casados", declarou o jornalista.