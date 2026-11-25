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Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:46
Após semanas de especulações sobre o fim do casamento com Fábio Faria, Patrícia Abravanel se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Nesta quarta-feira (25), a apresentadora do SBT divulgou um comunicado no qual contestou as notícias envolvendo sua vida conjugal e pediu respeito à privacidade da família.
“Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade”, declarou.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria
A filha de Silvio Santos também demonstrou preocupação com a exposição dos três filhos do casal: Pedro, de 12 anos, Jane, de oito, e Senor, de sete.
“Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas. Obrigada, Patrícia”, concluiu.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria se separaram?
Juntos há 13 anos e casados há nove, Patrícia e Fábio passaram a ser alvo de rumores sobre uma crise conjugal nos últimos meses.
As especulações ganharam força em outubro, quando a apresentadora apareceu sem aliança durante a comemoração de seu aniversário. Naquele mesmo mês, ela viajou para a Itália acompanhada dos filhos e da mãe, Iris Abravanel.
Mais recentemente, o colunista Leo Dias afirmou que Fábio teria deixado a residência da família, embora o casal ainda não tivesse formalizado o divórcio.
Apesar de contestar as notícias divulgadas nas últimas semanas, Patrícia não esclareceu diretamente a atual situação do casamento nem detalhou quais informações publicadas sobre sua vida pessoal seriam incorretas.