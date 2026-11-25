POLÊMICA

Patrícia Abravanel e Fábio Faria se separaram? Apresentadora se pronuncia pela primeira vez

Apresentadora do SBT rebateu especulações sobre o casamento e pediu respeito à privacidade dos três filhos

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:46

Patrícia Abravanel se pronunciou sobre rumores de separação de Fábio Faria Crédito: Reprodução

Após semanas de especulações sobre o fim do casamento com Fábio Faria, Patrícia Abravanel se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Nesta quarta-feira (25), a apresentadora do SBT divulgou um comunicado no qual contestou as notícias envolvendo sua vida conjugal e pediu respeito à privacidade da família.

“Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade”, declarou.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria 1 de 5

A filha de Silvio Santos também demonstrou preocupação com a exposição dos três filhos do casal: Pedro, de 12 anos, Jane, de oito, e Senor, de sete.

Patrícia Abravanel se pronunciou sobre rumores de separação Crédito: Reprodução

“Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas. Obrigada, Patrícia”, concluiu.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria se separaram?

Juntos há 13 anos e casados há nove, Patrícia e Fábio passaram a ser alvo de rumores sobre uma crise conjugal nos últimos meses.

As especulações ganharam força em outubro, quando a apresentadora apareceu sem aliança durante a comemoração de seu aniversário. Naquele mesmo mês, ela viajou para a Itália acompanhada dos filhos e da mãe, Iris Abravanel.

Mais recentemente, o colunista Leo Dias afirmou que Fábio teria deixado a residência da família, embora o casal ainda não tivesse formalizado o divórcio.