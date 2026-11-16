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Heider Sacramento
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:03
Uma troca de brincadeiras entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira no Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (15), movimentou as redes sociais e fez internautas especularem sobre um possível clima de paquera entre os dois. A repercussão ganhou força em meio aos rumores de crise no casamento da apresentadora com Fábio Faria.
A interação aconteceu durante o quadro “Jogo das Três Pistas”. Ao apresentar uma dica relacionada à palavra “petisco”, Patrícia ouviu Diogo perguntar: “É você?”. A apresentadora entrou na brincadeira e respondeu: “Eu não sou um petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira. Eu sou um banquete, meu amor”.
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália
Em outro momento, o cantor afirmou que Patrícia estava tirando sua concentração. Depois da exibição, a apresentadora compartilhou o trecho nas redes sociais e recebeu comentários de seguidores que sugeriram que os dois formariam um casal. Ela reagiu a uma das mensagens com emojis, mantendo o tom descontraído da interação.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão separados?
Patrícia e Fábio Faria não anunciaram oficialmente o fim do casamento. Os dois estão juntos desde 2013 e oficializaram a união em 2017. São pais de três filhos: Pedro, Jane e Senor.
Os rumores de uma crise ganharam força em outubro, quando a apresentadora apareceu sem aliança em registros públicos. Segundo informações divulgadas pela revista Quem, Patrícia e Fábio estariam vivendo em casas separadas, embora ainda não tenham formalizado o divórcio.