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Patrícia Abravanel está solteira? Entenda a situação com Fábio Faria após interação com Diogo Nogueira

Apresentadora chamou atenção ao trocar brincadeiras com o sambista no SBT; casamento com o ex-ministro é alvo de rumores desde outubro, mas não houve anúncio de separação

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:03

A interação de Patrícia Abravanel com Diogo Nogueira no SBT repercutiu nas redes sociais em meio a rumores de crise no casamento da apresentadora com Fábio Faria Crédito: Reprodução

Uma troca de brincadeiras entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira no Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (15), movimentou as redes sociais e fez internautas especularem sobre um possível clima de paquera entre os dois. A repercussão ganhou força em meio aos rumores de crise no casamento da apresentadora com Fábio Faria.

A interação aconteceu durante o quadro “Jogo das Três Pistas”. Ao apresentar uma dica relacionada à palavra “petisco”, Patrícia ouviu Diogo perguntar: “É você?”. A apresentadora entrou na brincadeira e respondeu: “Eu não sou um petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira. Eu sou um banquete, meu amor”.

Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália 1 de 21

Em outro momento, o cantor afirmou que Patrícia estava tirando sua concentração. Depois da exibição, a apresentadora compartilhou o trecho nas redes sociais e recebeu comentários de seguidores que sugeriram que os dois formariam um casal. Ela reagiu a uma das mensagens com emojis, mantendo o tom descontraído da interação.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão separados?

Patrícia e Fábio Faria não anunciaram oficialmente o fim do casamento. Os dois estão juntos desde 2013 e oficializaram a união em 2017. São pais de três filhos: Pedro, Jane e Senor.