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Patrícia Abravanel quebra silêncio sobre crise no casamento com Fábio Faria

Filha de Silvio Santos pediu privacidade para preservar os três filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13:58

Fábio Faria e Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Patrícia Abravanel se manifestou publicamente nesta quarta-feira (25) após os rumores sobre uma possível separação do marido, o ex-ministro Fábio Faria. Em uma publicação nas redes sociais, a filha de Silvio Santos contestou as notícias envolvendo sua vida pessoal e fez um apelo para que a família seja preservada da exposição.

"Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade", escreveu Patrícia.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria 1 de 5

Na sequência, a apresentadora pediu respeito à privacidade dos familiares, especialmente por causa dos três filhos do casal, Pedro, Jane e Senor.

"Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas. Obrigada", completou.

Apesar de rebater as notícias, Patrícia não entrou em detalhes sobre a situação atual do casamento. A apresentadora também restringiu os comentários da publicação.

Pronunciamento de Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução

O que motivou os rumores sobre o casamento?

As especulações sobre uma possível crise entre Patrícia e Fábio Faria ganharam força nos últimos meses. Entre os motivos apontados, estão aparições públicas da apresentadora sem a aliança de casamento e viagens realizadas com os filhos sem a companhia do marido.

Outro episódio que repercutiu foi o vazamento de conversas entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, relacionadas a uma festa privada realizada em 2023. A divulgação das mensagens também passou a ser associada aos rumores de desgaste no relacionamento.

Nos últimos dias, informações atribuídas a pessoas próximas ao casal e publicações de colunistas apontaram que a separação poderia estar em andamento. Também circularam relatos sobre um possível pedido de divórcio e desentendimentos entre os dois. Nenhuma dessas informações, porém, foi confirmada oficialmente pelo casal.

Há quanto tempo Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão juntos?

Patrícia Abravanel e Fábio Faria começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em abril de 2017, em uma cerimônia realizada na mansão de Silvio Santos, no Morumbi, em São Paulo.