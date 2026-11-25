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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13:58
A apresentadora Patrícia Abravanel se manifestou publicamente nesta quarta-feira (25) após os rumores sobre uma possível separação do marido, o ex-ministro Fábio Faria. Em uma publicação nas redes sociais, a filha de Silvio Santos contestou as notícias envolvendo sua vida pessoal e fez um apelo para que a família seja preservada da exposição.
"Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade", escreveu Patrícia.
Patrícia Abravanel e Fábio Faria
Na sequência, a apresentadora pediu respeito à privacidade dos familiares, especialmente por causa dos três filhos do casal, Pedro, Jane e Senor.
"Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas. Obrigada", completou.
Apesar de rebater as notícias, Patrícia não entrou em detalhes sobre a situação atual do casamento. A apresentadora também restringiu os comentários da publicação.
O que motivou os rumores sobre o casamento?
As especulações sobre uma possível crise entre Patrícia e Fábio Faria ganharam força nos últimos meses. Entre os motivos apontados, estão aparições públicas da apresentadora sem a aliança de casamento e viagens realizadas com os filhos sem a companhia do marido.
Outro episódio que repercutiu foi o vazamento de conversas entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, relacionadas a uma festa privada realizada em 2023. A divulgação das mensagens também passou a ser associada aos rumores de desgaste no relacionamento.
Nos últimos dias, informações atribuídas a pessoas próximas ao casal e publicações de colunistas apontaram que a separação poderia estar em andamento. Também circularam relatos sobre um possível pedido de divórcio e desentendimentos entre os dois. Nenhuma dessas informações, porém, foi confirmada oficialmente pelo casal.
Há quanto tempo Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão juntos?
Patrícia Abravanel e Fábio Faria começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em abril de 2017, em uma cerimônia realizada na mansão de Silvio Santos, no Morumbi, em São Paulo.
Juntos, eles são pais de três filhos: Pedro, Jane e Senor. A família é frequentemente mencionada pela apresentadora em suas publicações nas redes sociais.