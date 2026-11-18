DESPEDIDA

Patrícia Poeta anuncia morte de fã ao vivo e se emociona

Apresentadora ficou tocada ao anunciar morte de fã que acompanhava o programa

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:00

Patrícia Poeta prestou homenagem para fã que acompanhava programa Crédito: Reprodução | Globoplay

A apresentadora do “Encontro”, Patrícia Poeta, de 50 anos, se emocionou ao vivo no programa desta quarta-feira (18), ao anunciar a morte de Dona Teresinha, uma fã do programa que costumava frequentar a plateia da grade matinal na TV Globo.

Antes de chamar o intervalo, a apresentadora interrompeu o Encontro para desejar força aos familiares da fã e relembrar os momentos ao lado dela.

Patrícia Poeta 1 de 16

“Quero deixar aqui meus puros sentimentos e um forte abraço para a família da dona Teresinha. Ela vinha sempre aqui na plateia. Eu recebi essa notícia hoje, por questões de saúde. Fiquei muito chateada, confesso para vocês. [Ela] era muito carinhosa comigo. Infelizmente. Estou até arrepiada. Dona Teresinha estava internada no hospital e nos deixou ontem”, disse.