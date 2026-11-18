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Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:00
A apresentadora do “Encontro”, Patrícia Poeta, de 50 anos, se emocionou ao vivo no programa desta quarta-feira (18), ao anunciar a morte de Dona Teresinha, uma fã do programa que costumava frequentar a plateia da grade matinal na TV Globo.
Antes de chamar o intervalo, a apresentadora interrompeu o Encontro para desejar força aos familiares da fã e relembrar os momentos ao lado dela.
Patrícia Poeta
“Quero deixar aqui meus puros sentimentos e um forte abraço para a família da dona Teresinha. Ela vinha sempre aqui na plateia. Eu recebi essa notícia hoje, por questões de saúde. Fiquei muito chateada, confesso para vocês. [Ela] era muito carinhosa comigo. Infelizmente. Estou até arrepiada. Dona Teresinha estava internada no hospital e nos deixou ontem”, disse.
A jornalista ainda fez questão de lembrar que Dona Teresinha tinha uma neta que chamava Patrícia de “Poleta”. Imagens da apresentadora ao lado da fã foram exibidas no telão. “Dona Teresinha, obrigada por tantos encontros e que a senhora descanse em paz”, concluiu a apresentadora.