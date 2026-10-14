SOLTOU A VOZ

Patrícia Poeta é surpreendida ao vivo e canta 'Garota de Ipanema' na Globo

Apresentadora tentou escapar da cantoria, mas acabou participando de uma homenagem a Vinícius de Moraes durante o Encontro

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:27

Patrícia Poeta Crédito: Reprodução

Patrícia Poeta protagonizou um momento descontraído durante o programa Encontro, da TV Globo, em 9 de julho de 2020. Na ocasião, a jornalista foi surpreendida pelo colega André Curvello, que pediu que ela cantasse um trecho de 'Garota de Ipanema', clássico da música brasileira composto por Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

A homenagem aconteceu na data em que eram lembrados os 40 anos da morte de Vinícius. Inicialmente, Patrícia tentou escapar da apresentação, alegando que o combinado era que apenas André cantaria.

Patrícia Poeta 1 de 16

Durante a conversa, a jornalista revelou uma coincidência envolvendo o compositor. "Você sabe que ele fazia aniversário no mesmo dia que eu? 19 de outubro. Nunca esqueci", contou.

André, entretanto, insistiu para que a colega participasse. "Então, eu toco, e você canta. Não vai fugir, não!", brincou.

Patrícia acabou aceitando o convite, mas fez questão de lembrar o acordo inicial. "O combinado foi: ele toca e canta! Mas eu dou uma ajudinha!", respondeu.

Os dois improvisaram a apresentação musical, que serviu como despedida antes do intervalo comercial. Ao final, a jornalista ainda adaptou a letra da canção para anunciar a pausa na programação.

"Ah, como é bom ver você cantar. Vamos para o comercial e voltamos já!", cantou.