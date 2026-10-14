Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Patrícia Poeta é surpreendida ao vivo e canta 'Garota de Ipanema' na Globo

Apresentadora tentou escapar da cantoria, mas acabou participando de uma homenagem a Vinícius de Moraes durante o Encontro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:27

Patrícia Poeta
Patrícia Poeta Crédito: Reprodução

Patrícia Poeta protagonizou um momento descontraído durante o programa Encontro, da TV Globo, em 9 de julho de 2020. Na ocasião, a jornalista foi surpreendida pelo colega André Curvello, que pediu que ela cantasse um trecho de 'Garota de Ipanema', clássico da música brasileira composto por Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

A homenagem aconteceu na data em que eram lembrados os 40 anos da morte de Vinícius. Inicialmente, Patrícia tentou escapar da apresentação, alegando que o combinado era que apenas André cantaria.

Patrícia Poeta

Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
1 de 16
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram

Durante a conversa, a jornalista revelou uma coincidência envolvendo o compositor. "Você sabe que ele fazia aniversário no mesmo dia que eu? 19 de outubro. Nunca esqueci", contou.

André, entretanto, insistiu para que a colega participasse. "Então, eu toco, e você canta. Não vai fugir, não!", brincou.

Patrícia acabou aceitando o convite, mas fez questão de lembrar o acordo inicial. "O combinado foi: ele toca e canta! Mas eu dou uma ajudinha!", respondeu.

Os dois improvisaram a apresentação musical, que serviu como despedida antes do intervalo comercial. Ao final, a jornalista ainda adaptou a letra da canção para anunciar a pausa na programação.

Leia mais

Patrícia Abravanel aparece sem aliança e aumenta rumores de separação de Fábio Faria

Imagem - Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

"Ah, como é bom ver você cantar. Vamos para o comercial e voltamos já!", cantou.

Na época, Patrícia Poeta estava à frente do Encontro durante as férias de Fátima Bernardes. Ela permaneceria no comando da atração até 11 de julho, quando seria substituída por Fernanda Gentil. Além da participação no matinal, a jornalista também integrava a equipe do É de Casa, exibido aos sábados.

Mais recentes

Imagem - Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse

Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse
Imagem - Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'

Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'
Imagem - Vini Jr. ficava até mais tarde no treino e evitava voltar para casa durante namoro com Virginia Fonseca por falta de 'paz', dizem jornalistas

Vini Jr. ficava até mais tarde no treino e evitava voltar para casa durante namoro com Virginia Fonseca por falta de 'paz', dizem jornalistas