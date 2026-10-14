Patrícia Poeta é surpreendida ao vivo e canta 'Garota de Ipanema' na Globo

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:27
Patrícia Poeta protagonizou um momento descontraído durante o programa Encontro, da TV Globo, em 9 de julho de 2020. Na ocasião, a jornalista foi surpreendida pelo colega André Curvello, que pediu que ela cantasse um trecho de 'Garota de Ipanema', clássico da música brasileira composto por Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
A homenagem aconteceu na data em que eram lembrados os 40 anos da morte de Vinícius. Inicialmente, Patrícia tentou escapar da apresentação, alegando que o combinado era que apenas André cantaria.
Patrícia Poeta
Durante a conversa, a jornalista revelou uma coincidência envolvendo o compositor. "Você sabe que ele fazia aniversário no mesmo dia que eu? 19 de outubro. Nunca esqueci", contou.
André, entretanto, insistiu para que a colega participasse. "Então, eu toco, e você canta. Não vai fugir, não!", brincou.
Patrícia acabou aceitando o convite, mas fez questão de lembrar o acordo inicial. "O combinado foi: ele toca e canta! Mas eu dou uma ajudinha!", respondeu.
Os dois improvisaram a apresentação musical, que serviu como despedida antes do intervalo comercial. Ao final, a jornalista ainda adaptou a letra da canção para anunciar a pausa na programação.
"Ah, como é bom ver você cantar. Vamos para o comercial e voltamos já!", cantou.
Na época, Patrícia Poeta estava à frente do Encontro durante as férias de Fátima Bernardes. Ela permaneceria no comando da atração até 11 de julho, quando seria substituída por Fernanda Gentil. Além da participação no matinal, a jornalista também integrava a equipe do É de Casa, exibido aos sábados.