Patrícia Ramos está solteira? Vídeo em pagode indica fim de namoro com modelo após dois meses

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:24
Patrícia Ramos está solteira novamente, dois meses após assumir o namoro com o influenciador e modelo Gabriel Sampaio. A revelação foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais da apresentadora nesta segunda-feira (31).
Na publicação, Patrícia aparece cantando em uma roda de pagode ao lado do cantor Fabinho. O trecho que chamou a atenção dos seguidores traz a declaração: "Gente, estou chorando porque vocês sabem, né? Eu estou solteira, mas eu não quero namorar! Mas quem quiser, manda currículo".
Patrícia Ramos
Nos comentários, o público repercutiu o vídeo e questionou o status do relacionamento. "Solteira de novo?", perguntou um usuário. "Deixa ela com o jeitinho dela", criticou outro.
Em seguida, uma pessoa respondeu em defesa da influenciadora: "A menina tem 26 anos! Deixa ela pegar e não se apegar. Que bom que ela tem a liberdade de sair de relacionamentos". O comentário recebeu uma curtida de Patrícia, o que reforçou os rumores da separação. Os dois também não se seguem mais nas redes sociais.
O relacionamento com Gabriel Sampaio havia sido oficializado pela influenciadora em junho deste ano.