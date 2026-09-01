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Patrícia Ramos está solteira? Vídeo em pagode indica fim de namoro com modelo após dois meses

Influenciadora deixou de seguir modelo nas redes sociais dois meses

Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:24

Patrícia Ramos terminou relacionamento com Gabriel Sampaio Crédito: Reprodução

Patrícia Ramos está solteira novamente, dois meses após assumir o namoro com o influenciador e modelo Gabriel Sampaio. A revelação foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais da apresentadora nesta segunda-feira (31).

Na publicação, Patrícia aparece cantando em uma roda de pagode ao lado do cantor Fabinho. O trecho que chamou a atenção dos seguidores traz a declaração: "Gente, estou chorando porque vocês sabem, né? Eu estou solteira, mas eu não quero namorar! Mas quem quiser, manda currículo".

Patrícia Ramos 1 de 23

Nos comentários, o público repercutiu o vídeo e questionou o status do relacionamento. "Solteira de novo?", perguntou um usuário. "Deixa ela com o jeitinho dela", criticou outro.

Em seguida, uma pessoa respondeu em defesa da influenciadora: "A menina tem 26 anos! Deixa ela pegar e não se apegar. Que bom que ela tem a liberdade de sair de relacionamentos". O comentário recebeu uma curtida de Patrícia, o que reforçou os rumores da separação. Os dois também não se seguem mais nas redes sociais.