LUTO

Patrick Stewart morreu de quê? Ator de 'X-Men' e 'Star Trek' tinha 86 anos

Causa do falecimento foi confirmada em nota oficial divulgada pela família nesta quinta-feira (29)

Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:12

Patrick Stewart enfrentava Alzheimer e demência de Corpos de Lewy Crédito: Divulgação

O ator britânico Sir Patrick Stewart faleceu na última quarta-feira (28), aos 86 anos, em decorrência de complicações associadas ao mal de Alzheimer e à demência de Corpos de Lewy. A confirmação da morte e de sua causa foi feita por meio de comunicado oficial publicado nas redes sociais do artista nesta quinta-feira (29).

De acordo com a nota divulgada pela família, o artista faleceu em sua residência, localizada em Los Angeles, cercado pelos cuidados de sua esposa, Sunny Ozell. "Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, na sua casa em Los Angeles, sob os cuidados carinhosos da sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy", declarou a família no comunicado.

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Entenda as condições enfrentadas pelo ator

A demência de Corpos de Lewy é uma enfermidade neurodegenerativa de caráter progressivo que compromete as funções cerebrais. Entre os sintomas mais comuns estão dificuldade de raciocínio e motora, além de distúrbios no ciclo do sono e episódios de alucinações.

De modo geral, o quadro decorre do acúmulo anormal da proteína alfa-sinucleína no interior das células nervosas. Com o avanço da doença, os pacientes tendem a perder progressivamente a autonomia e a apresentar maiores intercorrências médicas.

O Alzheimer, por sua vez, também é uma enfermidade neurodegenerativa progressiva, caracterizada pela deterioração da memória, do raciocínio lógico e de demais facetas cognitivas, impactando diretamente a execução de atividades cotidianas e a independência do indivíduo.