Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Patrimônio de Silvia Abravanel revela novos detalhes da disputa pela herança de Silvio Santos

Candidata a deputada federal declarou R$ 47,5 milhões em bens e informou valores que ainda dependem do desfecho de uma disputa judicial envolvendo o espólio do apresentador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:06

Silvia Abravanel
Declaração de bens de Silvia Abravanel expôs valores ligados à herança de Silvio Santos Crédito: Reprodução

A declaração de bens de Silvia Abravanel à Justiça Eleitoral trouxe à tona novos detalhes da disputa envolvendo a herança deixada por Silvio Santos, morto em agosto de 2024, aos 93 anos.

Candidata a deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano, Silvia declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 47,5 milhões, distribuído entre imóveis, investimentos e participações empresariais.

Entre os valores registrados estão dois depósitos que a filha do apresentador deve receber: um de R$ 6,79 milhões e outro de R$ 2,51 milhões. A informação indica que parte da sucessão ainda está ligada a questões que permanecem em discussão na Justiça.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel por Reprodução
Silvia Abravanel por Reprodução
Silvia Abravanel por Reprodução
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Reprodução/Instagram
Gustavo Moura e Silvia Abravanel por Reprodução / Redes Sociais
Silvia Abravanel por Divulgação
Silvio Santos e Silvia Abravanel por Redes sociais
Silvia Abravanel revela rejeição de Silvio sobre faculdade por SBT
1 de 8
Silvia Abravanel por Reprodução

Os valores estão relacionados à parcela de Silvia em uma quantia superior a R$ 429 milhões mantida por Silvio Santos em contas no exterior, segundo informações do processo.

Por que a herança está em disputa?

A família Abravanel questiona o valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) cobrado sobre os bens deixados fora do Brasil.

Leia mais

Márcia Goldschmidt revela convite para a 'Dança dos Famosos'

Filho de Carla Perez e Xanddy se casa neste domingo em ilha particular na Bahia; veja como será a cerimônia

Quatro filmes que transformaram o olhar sobre o Nordeste chegam a Salvador em mostra especial

Quem Ama Cuida: Adriana arma vingança contra Ulisses e Dora surpreende com beijo em André nesta sexta (14)

Dinheiro, amor e uma surpresa: veja os 3 signos que podem ter uma sexta-feira (14) de sorte

As herdeiras defendem que não existe uma legislação específica regulamentando a cobrança do imposto sobre heranças mantidas no exterior. Por isso, contestam a forma como o tributo foi calculado.

Do outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo sustenta que, diante da ausência de uma regulamentação específica, a cobrança deve considerar o estado onde o proprietário dos bens tinha residência.

A declaração apresentada por Silvia não esclarece se a partilha do patrimônio de Silvio Santos já foi concluída nem qual foi exatamente o valor recebido por ela até agora.

Outro ponto que chama atenção na declaração é a participação empresarial informada pela candidata.

Silvia não declarou uma participação societária direta no SBT, mas registrou R$ 4,7 milhões em ações de uma empresa sediada nas Bahamas, companhia que foi fundada por Silvio Santos.

A declaração, portanto, não permite determinar sozinha o tamanho final da herança recebida por Silvia, mas evidencia que ainda existem valores e questões patrimoniais relacionados ao espólio do apresentador em discussão.

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em mansão de R$ 200 milhões e família ficou sabendo 30 segundo antes

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em mansão de R$ 200 milhões e família ficou sabendo 30 segundo antes

Imagem - Virginia diz que vai processar Leo Dias após fala polêmica: ‘Só pensa em macho e rol*’

Virginia diz que vai processar Leo Dias após fala polêmica: ‘Só pensa em macho e rol*’

Imagem - Sandy vira tema de pesquisa de universidade brasileira

Sandy vira tema de pesquisa de universidade brasileira

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias