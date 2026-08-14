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Patrimônio de Silvia Abravanel revela novos detalhes da disputa pela herança de Silvio Santos

Candidata a deputada federal declarou R$ 47,5 milhões em bens e informou valores que ainda dependem do desfecho de uma disputa judicial envolvendo o espólio do apresentador

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:06

Declaração de bens de Silvia Abravanel expôs valores ligados à herança de Silvio Santos Crédito: Reprodução

A declaração de bens de Silvia Abravanel à Justiça Eleitoral trouxe à tona novos detalhes da disputa envolvendo a herança deixada por Silvio Santos, morto em agosto de 2024, aos 93 anos.

Candidata a deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano, Silvia declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 47,5 milhões, distribuído entre imóveis, investimentos e participações empresariais.

Entre os valores registrados estão dois depósitos que a filha do apresentador deve receber: um de R$ 6,79 milhões e outro de R$ 2,51 milhões. A informação indica que parte da sucessão ainda está ligada a questões que permanecem em discussão na Justiça.

Silvia Abravanel 1 de 8

Os valores estão relacionados à parcela de Silvia em uma quantia superior a R$ 429 milhões mantida por Silvio Santos em contas no exterior, segundo informações do processo.

Por que a herança está em disputa?

A família Abravanel questiona o valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) cobrado sobre os bens deixados fora do Brasil.

As herdeiras defendem que não existe uma legislação específica regulamentando a cobrança do imposto sobre heranças mantidas no exterior. Por isso, contestam a forma como o tributo foi calculado.

Do outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo sustenta que, diante da ausência de uma regulamentação específica, a cobrança deve considerar o estado onde o proprietário dos bens tinha residência.

A declaração apresentada por Silvia não esclarece se a partilha do patrimônio de Silvio Santos já foi concluída nem qual foi exatamente o valor recebido por ela até agora.

Outro ponto que chama atenção na declaração é a participação empresarial informada pela candidata.

Silvia não declarou uma participação societária direta no SBT, mas registrou R$ 4,7 milhões em ações de uma empresa sediada nas Bahamas, companhia que foi fundada por Silvio Santos.