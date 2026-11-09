MÚSICA

Paul McCartney entra para lista de músicos bilionários; fortuna impressiona

Ex-Beatle aparece entre os artistas mais ricos do mundo, atrás apenas de Jay-Z e Taylor Swift, segundo levantamento da Forbes

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 22:20

Paul McCartney entrou para a lista de músicos bilionários da Forbes, com fortuna estimada em R$ 7,5 bilhões Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Paul McCartney, de 84 anos, entrou para o seleto grupo de músicos bilionários. Segundo levantamento da revista Forbes, o ex-integrante dos Beatles tem um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 7,5 bilhões.

Com a fortuna, o artista ocupa a terceira posição entre os músicos mais ricos do mundo. Ele aparece atrás do rapper Jay-Z, que acumula cerca de US$ 2,8 bilhões (R$ 15 bilhões), e da cantora Taylor Swift, com patrimônio estimado em US$ 2 bilhões (R$ 10,7 bilhões).

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Uma das principais fontes de renda de McCartney é a MLP Communications, empresa responsável pela administração de seu catálogo musical e de outros negócios ligados à carreira. O patrimônio também é impulsionado pelos ganhos com streaming, venda de discos dos Beatles e produtos relacionados à banda.

De acordo com a Forbes, aproximadamente 25% da receita gerada pelo catálogo musical do artista vem das plataformas de streaming. Somadas as diferentes atividades comerciais, a renda anual de McCartney é estimada em US$ 60 milhões, cerca de R$ 322 milhões.