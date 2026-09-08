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Paula Amorim e Breno Simões encantam a web ao mostrar filho mais velho com a caçula; veja fotos

Fotos do primogênito dos ex-BBB's com a recém-nascida no colo gerou comoção nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:40

Theo e Marina, filhos dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões Crédito: Reprodução/Instagram

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões emocionaram os seguidores ao publicarem registros do filho mais velho, Theo, de 4 anos, segurando a irmã caçula, Marina, nos braços. A influenciadora digital não escondeu a emoção ao compartilhar o momento de carinho entre os irmãos em seu perfil no Instagram, destacando a cumplicidade que já começa a surgir entre os pequenos.

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Marina nasceu no mês passado, no dia 24 de agosto, com 38 semanas de gestação, na Rede Mater Dei de Saúde, em Nova Lima, Minas Gerais, onde a família reside. O casal, que começou a se relacionar no Big Brother Brasil 18, compartilhou as primeiras imagens da bebê e momentos do parto no dia seguinte. "Nossa Marina chegou. Depois de tanto sonhar com esse momento, finalmente temos você nos nossos braços. Filha, você já era muito amada antes mesmo de chegar", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

A chegada da bebê carrega um significado emocional para a família, que anunciou a gravidez em abril como um "bebê arco-íris" após enfrentar três perdas gestacionais dolorosas. Breno celebrou a novidade na época em seu aniversário: "Com o coração cheio de fé e gratidão, a gente conta pra vocês: estamos com 19 semanas e a nossa família cresceu".