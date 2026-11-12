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Paulo Augusto, Bia Miranda e Anderson Neiff estão entre influenciadores bloqueados por divulgar bets

Ministério da Justiça solicitou a remoção de 348 perfis suspeitos de promover apostas ilegais; contas atingidas somavam mais de 150 milhões de seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:34

Paulo Augusto, Malévola e Anderson Neiff estão entre os influenciadores atingidos por restrições
Paulo Augusto, Malévola e Anderson Neiff estão entre os influenciadores atingidos por restrições Crédito: Reprodução

Uma ação contra a divulgação de apostas ilegais atingiu centenas de perfis de influenciadores no Instagram. Entre os nomes que tiveram contas restringidas no Brasil estão Paulo Augusto, ex-participante do BBB, Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, Anderson Neiff e Malévola.

A medida foi adotada pela Meta na quarta-feira (11), após uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Ao todo, o governo pediu a remoção de 348 contas utilizadas para promover plataformas de apostas consideradas ilegais no país. Juntos, os perfis reuniam mais de 150 milhões de seguidores.

O pedido foi encaminhado às plataformas na segunda-feira (9). A iniciativa busca interromper a divulgação de serviços de apostas clandestinos, incluindo jogos de cassino on-line oferecidos por empresas sem autorização para operar no Brasil.

Além dos nomes mais conhecidos, a relação inclui criadores de conteúdo com grande alcance nas redes sociais. Entre os perfis citados estão:

Malévola

Da Fúria

Anderson Neiff

Zago

Rony Kbuloso

Influenciadores bloqueados por divulgar bets

Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Anderson Neiff  por Reprodução
Paulo Augusto por Reprodução
1 de 3
Malévola Alves por Reprodução/Instagram

Ítalo Wendel (Belo Belo)

Nayara Souza

Merianne Silva

Jéssica Santos (Jessica Macaxeira)

Léo Neiff

Paulo Augusto (ex-BBB)

Diego Gelio

Dany Maria

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A restrição faz parte de uma ofensiva do governo federal contra a publicidade de plataformas de apostas que funcionam irregularmente. A solicitação envolve centenas de contas, mas não significa que todos os perfis tenham sido definitivamente excluídos do Instagram.

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