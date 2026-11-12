Paulo Augusto, Bia Miranda e Anderson Neiff estão entre influenciadores bloqueados por divulgar bets

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:34
Uma ação contra a divulgação de apostas ilegais atingiu centenas de perfis de influenciadores no Instagram. Entre os nomes que tiveram contas restringidas no Brasil estão Paulo Augusto, ex-participante do BBB, Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, Anderson Neiff e Malévola.
A medida foi adotada pela Meta na quarta-feira (11), após uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Ao todo, o governo pediu a remoção de 348 contas utilizadas para promover plataformas de apostas consideradas ilegais no país. Juntos, os perfis reuniam mais de 150 milhões de seguidores.
O pedido foi encaminhado às plataformas na segunda-feira (9). A iniciativa busca interromper a divulgação de serviços de apostas clandestinos, incluindo jogos de cassino on-line oferecidos por empresas sem autorização para operar no Brasil.
Além dos nomes mais conhecidos, a relação inclui criadores de conteúdo com grande alcance nas redes sociais. Entre os perfis citados estão:
Malévola
Da Fúria
Anderson Neiff
Zago
Rony Kbuloso
Influenciadores bloqueados por divulgar bets
Ítalo Wendel (Belo Belo)
Nayara Souza
Merianne Silva
Jéssica Santos (Jessica Macaxeira)
Léo Neiff
Paulo Augusto (ex-BBB)
Diego Gelio
Dany Maria
Fábio Neto
Cris ZL
Sagatt
A restrição faz parte de uma ofensiva do governo federal contra a publicidade de plataformas de apostas que funcionam irregularmente. A solicitação envolve centenas de contas, mas não significa que todos os perfis tenham sido definitivamente excluídos do Instagram.