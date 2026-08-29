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Paulo Vieira critica entrevista exibida no Jornal Nacional: ‘Desserviço’

Humorista da Globo questionou a condução de Renata Vasconcellos e César Tralli e afirmou que declarações deveriam ter sido contestadas durante a entrevista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:46

Paulo Vieira
Paulo Vieira Crédito: Reprodução

Paulo Vieira criticou a forma como Renata Vasconcellos e César Tralli conduziram a entrevista com Flávio Bolsonaro (PL). Contratado da Globo, o humorista usou as redes sociais para afirmar que sentiu falta de intervenções dos jornalistas durante declarações do entrevistado.

Na publicação, Paulo defendeu que informações consideradas falsas pelo entrevistador sejam contestadas imediatamente.

“Ao entrevistar um mentiroso, se não interromper a mentira e dizer a verdade de imediato, vira desserviço. Faltou muitas interrupções e explicações”, escreveu.

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Augusto Cury (Avante) por Divulgação

O humorista também citou um momento específico da entrevista e criticou a ausência de uma ponderação dos apresentadores.

“Por exemplo, ouvir calado o cara justificar ter recebido dinheiro sujo roubado dos aposentados com ‘pelo menos não usei Lei Rouanet’ sem fazer nenhuma ponderação é foda”, afirmou.

As acusações presentes na publicação são de responsabilidade de Paulo Vieira. No texto divulgado pelo Terra, não são apresentados elementos adicionais para comprovar as afirmações feitas pelo humorista.

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Paulo Vieira é contratado da Globo

Apesar das críticas à condução da entrevista, Paulo Vieira integra o elenco da própria emissora. Segundo o Terra, o contrato do humorista com a Globo vai até o fim de 2027.

Além das participações no “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”, Paulo é responsável pela série “Pablo e Luisão”.

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