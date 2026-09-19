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Paz em primeiro lugar: 3 signos não têm paciência para gente que perturba sua tranquilidade

Eles podem até parecer fechados, mas só deixam entrar quem prova que merece fazer parte da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que faz amizade com facilidade, conta a vida para qualquer pessoa e está sempre cercada de gente. Outros preferem o caminho oposto: quanto menor o círculo, melhor. Para três signos, manter distância de pessoas que trazem confusão, falsidade ou desgaste não é frieza, mas uma forma de proteger a própria paz.

Eles podem demorar para confiar e até passar uma impressão mais reservada no primeiro contato. Só que existe uma razão para tanta cautela: quando finalmente consideram alguém parte do círculo, costumam levar a amizade a sério e demonstrar uma lealdade que não oferecem para qualquer um. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem

Virgem costuma observar muito antes de permitir que alguém ultrapasse sua barreira. À primeira vista, pode parecer uma pessoa tranquila, acessível e até fácil de conhecer. Mas basta a conversa ficar mais pessoal para o signo mostrar que não entrega sua intimidade tão rapidamente.

Respostas curtas, discrição e uma certa dificuldade para falar sobre o que realmente sente podem fazer parte desse mecanismo de proteção. Não é necessariamente antipatia. Virgem simplesmente prefere escolher com cuidado quem merece conhecer seu lado mais vulnerável.

Por isso, o círculo costuma ser pequeno. Quem demonstra confiança, coerência e respeito ganha espaço aos poucos e pode descobrir um amigo extremamente presente e leal.

Dica cósmica: não confunda proteção emocional com isolamento. Algumas pessoas realmente merecem conhecer o seu lado mais espontâneo.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião não costuma entregar confiança de bandeja. O signo observa atitudes, percebe contradições e presta atenção na maneira como cada pessoa se comporta antes de decidir se vale a pena deixá-la por perto.

Falsidade e falta de consistência são especialmente difíceis de tolerar. Por isso, Escorpião prefere poucos vínculos, mas relações nas quais exista confiança de verdade. Para quem está do lado de fora, esse comportamento pode parecer frieza ou mistério. Para quem conquistou seu espaço, a história é bem diferente.

Quando percebe sinceridade, Escorpião consegue ser um dos amigos mais intensos, protetores e fiéis do zodíaco. Mas quebrar essa confiança pode significar perder o lugar no círculo de forma definitiva.

Dica cósmica: preserve seus limites, mas dê espaço para que as pessoas mostrem quem realmente são antes de tirar conclusões.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode parecer distante para quem não o conhece bem. O signo costuma levar tempo para demonstrar sentimentos e dificilmente transforma qualquer conhecido em amigo íntimo de uma hora para outra.

Existe uma razão para isso: Capricórnio prefere relações construídas com tempo, atitudes e confiança. Quem já se decepcionou no passado pode ficar ainda mais cuidadoso na hora de abrir espaço para alguém novo.

Mas a aparência séria esconde uma pessoa muito mais sensível do que parece. Quando alguém finalmente conquista sua confiança, Capricórnio tende a oferecer uma amizade estável, confiável e duradoura. Entrar nesse círculo pode ser difícil, mas sair dele por uma bobagem também não costuma acontecer.

Dica cósmica: não deixe experiências ruins do passado decidirem sozinhas quem merece uma chance no presente.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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