TEATRO

Peça infantojuvenil 'Como Libertar o Vento' estreia com sessões gratuitas no Teatro Martim Gonçalves

Espetáculo aborda chegada de parque eólico no interior do Nordeste sob a ótica de uma família sem energia elétrica; temporada vai de 16 a 25 de outubro

Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:36

Peça infantojuvenil “Como Libertar o Vento” estreia no Teatro Martim Gonçalves com sessões gratuitas Crédito: Ananda Mariposa

A peça infantojuvenil “Como Libertar o Vento” estreia nesta sexta-feira (16), no Teatro Martim Gonçalves, localizado no Canela, em Salvador. Produzido pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o espetáculo terá sessões gratuitas até o dia 25 de outubro e aborda temas como relações familiares e impactos da exploração de recursos naturais nos territórios tradicionais.

Dirigida por Fernanda Behrens como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Direção Teatral, a montagem acompanha uma família formada pelo patriarca, sua filha Bárbara e seus quatro netos, que vivem em uma casa sem energia elétrica no interior nordestino. No quintal, as crianças brincam e criam fantasias a partir da natureza, até perceberem que o vento, antes presente em suas brincadeiras, está aprisionado nas turbinas eólicas recém-instaladas na região.

Peça infantojuvenil “Como Libertar o Vento” estreia no Teatro Martim Gonçalves com sessões gratuitas Crédito: Ananda Mariposa

Diante das mudanças na rotina, as crianças partem em uma aventura para libertar o vento. A narrativa utiliza elementos lúdicos para discutir os impactos da implantação de parques eólicos e questionar os efeitos desse modelo de produção de energia sobre territórios tradicionais.

Segundo Fernanda Behrens, a proposta é ampliar o debate sobre a transição energética e seus possíveis impactos. “Nas escolas, aprendemos que é uma energia boa, limpa. Mas será que é mesmo? Porque ela muda todo um ecossistema. É um assunto ainda pouco difundido, mas muito válido para o conhecimento de todos”, afirmou a diretora.

A montagem marca a estreia de Behrens no teatro infantojuvenil. O interesse pelo segmento surgiu a partir do contato com as peças do dramaturgo Deolindo Checcucci, que aborda temas diversos em montagens sem reduzir a complexidade dos assuntos, sem subestimar a capacidade das crianças de compreender questões tanto sociais, como ambientais.

Além de diretora, Fernanda também atuou como escritora da peça junto com Queisy. De acordo com ela, a criação do espetáculo seguiu o pensamento de Checcucci. “Não subestimar o conhecimento delas, sem deixar de entender que é um público diferente. Algumas formas de fazer, vocabulários e cenas têm que ser adaptadas”, destacou.

Para estimular a criatividade e a imaginação, a peça combina diferentes linguagens artísticas. A música também ocupa um lugar importante na conexão com o público. Quase inteiramente autoral, com apenas duas exceções, a trilha sonora reúne referências nordestinas e explora o universo das brincadeiras infantis.

A proposta, de acordo com Behrens, é unir diversão e reflexão, aproximando crianças e familiares de questões relacionadas à natureza e à territorialidade. “Queremos que todos que vierem curtam estar nessa experiência, que descubram e aprendam com a gente”, afirma.

O elenco é composto por Artur Carvalho, Cícero Locijá, Dani Souza, Parawara, Pedro de Rosa Morais, Queisy, Raissa Paixão e Selma Santos.

Sessões abertas ao público:

16 e 23 de outubro (sextas-feiras), às 18h;

17 e 24 de outubro (sábados), às 10h e às 16h;

18 e 25 de outubro (domingos), às 10h e às 16h.

Sessões com capacidade reduzida de público, devido à mediação:

16 de outubro (sexta-feira), às 15h;

22 de outubro (quinta-feira), às 15h;

23 de outubro (sexta-feira), às 15h.

SERVIÇO

Espetáculo: Como Libertar o Vento

Data: 16 a 25 de outubro

Local: Teatro Martim Gonçalves, em Salvador