HISTÓRIA

Pedaço de papiro de 2.300 anos guarda ‘segredo’ da Odisseia e revela versos que sumiram das versões modernas

Fragmento raríssimo da obra de Homero preserva uma passagem sobre Ulisses que não aparece no texto padrão conhecido atualmente



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:16

Exibido no Metropolitan Museum of Art, o antigo papiro mostra como a Odisseia circulava em diferentes versões muito antes de chegar aos livros de hoje Crédito: Reprodução / Metropolitan Museum of Art

Imagine abrir um texto que atravessou mais de dois mil anos e descobrir que nem tudo nele é exatamente igual ao que conhecemos hoje. É isso que um pequeno fragmento de papiro está revelando no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Com aproximadamente 2.300 anos, o objeto guarda parte da Odisseia, o épico atribuído a Homero, e voltou recentemente a ser exibido ao público.

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Um pedaço de papiro que atravessou séculos

O fragmento foi produzido no Egito entre aproximadamente 285 e 250 a.C., durante o início do período Ptolomaico. Na época em que foi escrito, a Odisseia já era uma obra antiga.

O poema teria mais de 500 anos quando essas linhas foram registradas no papiro, mostrando como a história de Ulisses continuava sendo copiada e preservada muito tempo depois de sua criação.

O texto foi escrito com tinta preta, provavelmente produzida a partir de uma mistura de água e fuligem de carbono.

As letras foram inscritas no papiro com um instrumento semelhante a um estilete, que pode ter sido feito de uma cana afiada.

O detalhe que torna o fragmento tão especial

O papiro não é apenas antigo.

Ele também guarda uma pequena surpresa para quem conhece a versão atual da Odisseia.

Três linhas presentes nesse fragmento não aparecem no texto padrão utilizado nas traduções modernas do poema.

Isso não significa que a história seja diferente.

As variações encontradas nesses antigos exemplares são pequenas e não modificam de maneira significativa o enredo.

Elas, porém, mostram que a Odisseia circulava em diferentes versões antes que os textos fossem estabelecidos de maneira mais uniforme.

A história nem sempre teve uma única versão

Para entender a descoberta, é preciso voltar ao próprio modo como a obra era transmitida.

Segundo Sean Hemingway, curador responsável pelo departamento de arte grega e romana do Met, a Odisseia e a Ilíada tiveram muitas versões.

Os poemas eram transmitidos oralmente e recitados por bardos. Durante essas apresentações, algumas partes podiam receber alterações ou diferentes formas de contar a mesma história.

Por isso, fragmentos antigos podem apresentar versos que não aparecem nas versões posteriores.

Alguns trazem linhas adicionais. Outros deixam determinados trechos de fora.

São pequenas diferenças que ajudam os pesquisadores a entender como os poemas sobreviveram ao longo dos séculos.

E onde Ulisses aparece nesse trecho?

O fragmento pertence ao Livro 20 da Odisseia.

Nesse momento da narrativa, Ulisses já conseguiu retornar a Ítaca depois de sua longa jornada de dez anos.

Mas chegar em casa não significa que seus problemas terminaram.

O herói se prepara para enfrentar os pretendentes que desejam se casar com Penélope, sua esposa.

Durante uma noite inquieta, Atena aparece para Ulisses em um sonho e o tranquiliza. Pouco depois, Zeus produz um trovão que funciona como um sinal favorável para a batalha que se aproxima.

É justamente esse momento da epopeia que sobrevive, parcialmente, no pequeno pedaço de papiro.

Uma possível janela para o mundo antigo

Hoje, o fragmento está exposto verticalmente dentro de uma vitrine de vidro no Metropolitan Museum of Art.

A forma de apresentação permite que os visitantes observem não apenas o lado escrito, mas também o verso em branco e o padrão de fibras usado na fabricação do antigo papiro.

O objeto faz parte de uma apresentação do museu dedicada à Odisseia, ao lado de outros seis artefatos relacionados à história.

Entre eles está um escaravelho de cornalina de aproximadamente 2.500 anos com uma representação do Cavalo de Troia, além de uma jarra de terracota de cerca de 2.450 anos mostrando Ulisses com arco e flecha.

Há ainda um afresco do século 1 a.C. que representa o ciclope Polifemo sentado sobre uma pedra, ao lado de seus animais, enquanto observa a ninfa marinha Galateia.

Uma história antiga que continua sendo redescoberta

A exposição acontece em um momento em que a Odisseia voltou a despertar atenção também fora dos museus, impulsionada pela nova adaptação cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

Mas, muito antes do cinema, a história já fazia uma viagem própria.

De manuscrito em manuscrito, de recitação em recitação e de geração em geração, pequenos fragmentos ajudaram a manter vivo um dos poemas mais antigos da literatura ocidental.