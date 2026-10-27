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Pedágio pode sair de graça para idosos e pessoas com deficiência: experiência testa critérios para disponibilizar benefício no Brasil

Benefício em Quito contempla idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência; veja os requisitos para solicitar a isenção

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:00

Pedágio Oswaldo Guayasamín, no Equador, oferece possibilidade de gratuidade para motoristas que atendam aos critérios municipais
Pedágio Oswaldo Guayasamín, no Equador, oferece possibilidade de gratuidade para motoristas que atendam aos critérios municipais Crédito: Foto: EPMMOP

Uma despesa frequente para quem circula de carro pode deixar de pesar no orçamento de determinados motoristas. Em Quito, no Equador, pessoas idosas e pessoas com deficiência podem solicitar a isenção de 100% da tarifa do pedágio Oswaldo Guayasamín, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelas autoridades locais.

A medida contempla pessoas com 65 anos ou mais e cidadãos com deficiência igual ou superior a 30%. O benefício é válido para apenas um veículo por beneficiário, e a concessão depende da análise dos documentos apresentados. 

Pedágio em Quito

A isenção do pedágio em Quito contempla pessoas com 65 anos ou mais e cidadãos com deficiência igual ou superior a 30% por Foto: Município de Quito
Motoristas que cumprem os requisitos podem solicitar pela internet a isenção total do pedágio Guayasamín por Foto: EPMMOP
Idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência podem solicitar isenção total da tarifa do pedágio Guayasamín, em Quito por Foto: EPMMOP
Benefício em Quito permite que idosos e pessoas com deficiência obtenham isenção de 100% da tarifa do pedágio por Foto: EPMMOP
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A isenção do pedágio em Quito contempla pessoas com 65 anos ou mais e cidadãos com deficiência igual ou superior a 30% por Foto: Município de Quito

O procedimento pode ser realizado pela internet, sem cobrança de taxa para a solicitação. A iniciativa busca simplificar o acesso ao benefício e estabelecer critérios claros para a avaliação dos pedidos.

No Brasil, um Projeto de Lei em 20123, de autoria do deputado Max Lemos (Solidariedade-RJ), na Câmara dos Deputados, tenta implementar o mesmo benefício no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida busca compensar esses grupos e garantir o direito constitucional de ir e vir semelhante à experiência equatoriana.

Quem tem direito à isenção do pedágio no Equador?

O benefício é destinado a dois grupos de pessoas que cumprem as condições previstas no Código Municipal de Quito. Antes de iniciar o pedido, é importante verificar se o solicitante se enquadra em uma das categorias.

Veja quem pode solicitar a isenção total:

  • Pessoas idosas: cidadãos que tenham completado 65 anos.
  • Pessoas com deficiência: cidadãos com grau de deficiência igual ou superior a 30%.

A isenção pode ser aplicada a um único veículo, conforme as regras municipais. Por isso, a documentação pessoal e os dados do automóvel precisam ser apresentados durante o cadastro.

A aprovação não é automática. A unidade responsável pelo pedágio verifica as informações e os documentos antes de liberar a gratuidade no sistema.

Como solicitar a isenção total do pedágio em Quito

O pedido deve ser feito por meio da plataforma digital disponibilizada pela Empresa Pública Metropolitana de Mobilidade e Obras Públicas (EPMMOP), responsável pela administração do pedágio. O processo é gratuito e pode ser iniciado pelo computador ou pelo celular. Confira as etapas divulgadas pelo órgão municipal.

Benefício em Quito permite que idosos e pessoas com deficiência obtenham isenção de 100% da tarifa do pedágio
Benefício em Quito permite que idosos e pessoas com deficiência obtenham isenção de 100% da tarifa do pedágio Crédito: Foto: EPMMOP

  • 1. Acesse a plataforma oficial- Procure o aplicativo móvel pela opção “Guayasamín Quito”.
  • 2. Faça o cadastro e apresente os documentos- Informe os dados solicitados e envie os documentos de identificação, os dados do veículo e os comprovantes exigidos para a categoria do benefício.
  • 3. Aguarde a análise- A Unidade de Pedágios verificará as informações para confirmar se o solicitante atende às exigências estabelecidas.
  • 4. Receba a resposta- O prazo informado para aprovar ou negar o pedido é de até dez dias, contados a partir do recebimento de toda a documentação necessária. Se aprovado, o benefício será ativado no sistema do pedágio.

Por quanto tempo vale a gratuidade?

A isenção tem validade geral de dois anos. Após esse período, o beneficiário poderá solicitar a renovação gratuitamente, desde que continue atendendo aos requisitos exigidos pelas autoridades de Quito.

A regra também prevê situações em que o benefício pode ser suspenso. Isso pode acontecer quando as condições estabelecidas deixam de ser cumpridas, há apresentação de documentos falsos ou ocorre mudança na propriedade do veículo registrado.

Por isso, é importante manter os dados cadastrais atualizados e verificar a validade da autorização para evitar problemas durante o uso do corredor viário.

Onde fica o pedágio Oswaldo Guayasamín?

O pedágio Oswaldo Guayasamín está localizado no acesso centro-norte de Quito, capital do Equador. A passagem integra um corredor viário importante para quem circula entre essa região da cidade e os vales de Cumbayá e Tumbaco.

O local é utilizado diariamente por motoristas que precisam se deslocar entre diferentes áreas da capital equatoriana. A possibilidade de solicitar a isenção integral representa uma alternativa para os grupos que se enquadram nas regras municipais.

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O benefício, no entanto, não é liberado automaticamente para todos os motoristas idosos ou com deficiência. É necessário apresentar a documentação, aguardar a análise e receber a confirmação da aprovação.

Tags:

Idosos Pedágio Equador

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