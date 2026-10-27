Pedágio pode sair de graça para idosos e pessoas com deficiência: experiência testa critérios para disponibilizar benefício no Brasil

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:00
Uma despesa frequente para quem circula de carro pode deixar de pesar no orçamento de determinados motoristas. Em Quito, no Equador, pessoas idosas e pessoas com deficiência podem solicitar a isenção de 100% da tarifa do pedágio Oswaldo Guayasamín, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelas autoridades locais.
A medida contempla pessoas com 65 anos ou mais e cidadãos com deficiência igual ou superior a 30%. O benefício é válido para apenas um veículo por beneficiário, e a concessão depende da análise dos documentos apresentados.
Pedágio em Quito
O procedimento pode ser realizado pela internet, sem cobrança de taxa para a solicitação. A iniciativa busca simplificar o acesso ao benefício e estabelecer critérios claros para a avaliação dos pedidos.
No Brasil, um Projeto de Lei em 20123, de autoria do deputado Max Lemos (Solidariedade-RJ), na Câmara dos Deputados, tenta implementar o mesmo benefício no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida busca compensar esses grupos e garantir o direito constitucional de ir e vir semelhante à experiência equatoriana.
O benefício é destinado a dois grupos de pessoas que cumprem as condições previstas no Código Municipal de Quito. Antes de iniciar o pedido, é importante verificar se o solicitante se enquadra em uma das categorias.
Veja quem pode solicitar a isenção total:
A isenção pode ser aplicada a um único veículo, conforme as regras municipais. Por isso, a documentação pessoal e os dados do automóvel precisam ser apresentados durante o cadastro.
A aprovação não é automática. A unidade responsável pelo pedágio verifica as informações e os documentos antes de liberar a gratuidade no sistema.
O pedido deve ser feito por meio da plataforma digital disponibilizada pela Empresa Pública Metropolitana de Mobilidade e Obras Públicas (EPMMOP), responsável pela administração do pedágio. O processo é gratuito e pode ser iniciado pelo computador ou pelo celular. Confira as etapas divulgadas pelo órgão municipal.
A isenção tem validade geral de dois anos. Após esse período, o beneficiário poderá solicitar a renovação gratuitamente, desde que continue atendendo aos requisitos exigidos pelas autoridades de Quito.
A regra também prevê situações em que o benefício pode ser suspenso. Isso pode acontecer quando as condições estabelecidas deixam de ser cumpridas, há apresentação de documentos falsos ou ocorre mudança na propriedade do veículo registrado.
Por isso, é importante manter os dados cadastrais atualizados e verificar a validade da autorização para evitar problemas durante o uso do corredor viário.
O pedágio Oswaldo Guayasamín está localizado no acesso centro-norte de Quito, capital do Equador. A passagem integra um corredor viário importante para quem circula entre essa região da cidade e os vales de Cumbayá e Tumbaco.
O local é utilizado diariamente por motoristas que precisam se deslocar entre diferentes áreas da capital equatoriana. A possibilidade de solicitar a isenção integral representa uma alternativa para os grupos que se enquadram nas regras municipais.
O benefício, no entanto, não é liberado automaticamente para todos os motoristas idosos ou com deficiência. É necessário apresentar a documentação, aguardar a análise e receber a confirmação da aprovação.