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Pedágio pode sair de graça para idosos e pessoas com deficiência: experiência testa critérios para disponibilizar benefício no Brasil

Benefício em Quito contempla idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência; veja os requisitos para solicitar a isenção



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:00

Pedágio Oswaldo Guayasamín, no Equador, oferece possibilidade de gratuidade para motoristas que atendam aos critérios municipais Crédito: Foto: EPMMOP

Uma despesa frequente para quem circula de carro pode deixar de pesar no orçamento de determinados motoristas. Em Quito, no Equador, pessoas idosas e pessoas com deficiência podem solicitar a isenção de 100% da tarifa do pedágio Oswaldo Guayasamín, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelas autoridades locais.

A medida contempla pessoas com 65 anos ou mais e cidadãos com deficiência igual ou superior a 30%. O benefício é válido para apenas um veículo por beneficiário, e a concessão depende da análise dos documentos apresentados.

Pedágio em Quito 1 de 4

O procedimento pode ser realizado pela internet, sem cobrança de taxa para a solicitação. A iniciativa busca simplificar o acesso ao benefício e estabelecer critérios claros para a avaliação dos pedidos.

No Brasil, um Projeto de Lei em 20123, de autoria do deputado Max Lemos (Solidariedade-RJ), na Câmara dos Deputados, tenta implementar o mesmo benefício no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida busca compensar esses grupos e garantir o direito constitucional de ir e vir semelhante à experiência equatoriana.

Quem tem direito à isenção do pedágio no Equador?

O benefício é destinado a dois grupos de pessoas que cumprem as condições previstas no Código Municipal de Quito. Antes de iniciar o pedido, é importante verificar se o solicitante se enquadra em uma das categorias.

Veja quem pode solicitar a isenção total:

Pessoas idosas: cidadãos que tenham completado 65 anos.

Pessoas com deficiência: cidadãos com grau de deficiência igual ou superior a 30%.

A isenção pode ser aplicada a um único veículo, conforme as regras municipais. Por isso, a documentação pessoal e os dados do automóvel precisam ser apresentados durante o cadastro.

A aprovação não é automática. A unidade responsável pelo pedágio verifica as informações e os documentos antes de liberar a gratuidade no sistema.

Como solicitar a isenção total do pedágio em Quito

O pedido deve ser feito por meio da plataforma digital disponibilizada pela Empresa Pública Metropolitana de Mobilidade e Obras Públicas (EPMMOP), responsável pela administração do pedágio. O processo é gratuito e pode ser iniciado pelo computador ou pelo celular. Confira as etapas divulgadas pelo órgão municipal.

Benefício em Quito permite que idosos e pessoas com deficiência obtenham isenção de 100% da tarifa do pedágio Crédito: Foto: EPMMOP

1. Acesse a plataforma oficial- Procure o aplicativo móvel pela opção “Guayasamín Quito”.

2. Faça o cadastro e apresente os documentos- Informe os dados solicitados e envie os documentos de identificação, os dados do veículo e os comprovantes exigidos para a categoria do benefício.

3. Aguarde a análise- A Unidade de Pedágios verificará as informações para confirmar se o solicitante atende às exigências estabelecidas.

4. Receba a resposta- O prazo informado para aprovar ou negar o pedido é de até dez dias, contados a partir do recebimento de toda a documentação necessária. Se aprovado, o benefício será ativado no sistema do pedágio.

Por quanto tempo vale a gratuidade?

A isenção tem validade geral de dois anos. Após esse período, o beneficiário poderá solicitar a renovação gratuitamente, desde que continue atendendo aos requisitos exigidos pelas autoridades de Quito.

A regra também prevê situações em que o benefício pode ser suspenso. Isso pode acontecer quando as condições estabelecidas deixam de ser cumpridas, há apresentação de documentos falsos ou ocorre mudança na propriedade do veículo registrado.

Por isso, é importante manter os dados cadastrais atualizados e verificar a validade da autorização para evitar problemas durante o uso do corredor viário.

Onde fica o pedágio Oswaldo Guayasamín?

O pedágio Oswaldo Guayasamín está localizado no acesso centro-norte de Quito, capital do Equador. A passagem integra um corredor viário importante para quem circula entre essa região da cidade e os vales de Cumbayá e Tumbaco.

O local é utilizado diariamente por motoristas que precisam se deslocar entre diferentes áreas da capital equatoriana. A possibilidade de solicitar a isenção integral representa uma alternativa para os grupos que se enquadram nas regras municipais.