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Pedra de 10 kg usada como peso de porta desde 1939: era, na verdade, um meteorito de valor incalculável, com padrão só visto no espaço

Rocha permaneceu por anos em um celeiro de Michigan antes de pesquisadores analisarem sua composição e descobrirem a origem extraterrestre

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:41

Objeto encontrado após uma suposta queda em 1939 foi oficialmente classificado como um raro meteorito de ferro
Objeto encontrado após uma suposta queda em 1939 foi oficialmente classificado como um raro meteorito de ferro Crédito: Mackenzie Brockman/Central Michigan University

Por décadas, uma rocha de 10,22 quilos teve uma função bastante comum em uma fazenda de Michigan, nos Estados Unidos: manter aberta a porta de um celeiro. O que ninguém imaginava é que aquele objeto tinha vindo do espaço.

A história começou em 1939, quando a rocha teria sido vista caindo em uma propriedade próxima à cidade de Edmore. Recuperada pelo dono da fazenda, ela acabou incorporada à rotina do local e passou anos sendo usada como peso de porta.

Meteorito foi descoberto por acaso

O meteorito Hoba foi descoberto por acaso em 1920, quando o arado de um fazendeiro atingiu a enorme massa metálica enterrada no solo por Divulgação
Encontrado na fazenda Hoba West, no norte da Namíbia, o objeto é considerado o maior meteorito intacto conhecido no planeta por Divulgação
Composto principalmente por ferro e níquel, o Hoba pesa dezenas de toneladas e tem formato largo e achatado por Divulgação
Apesar de seu tamanho, o meteorito não deixou uma cratera evidente, possivelmente porque perdeu grande parte da velocidade ao atravessar a atmosfera por Divulgação
A dificuldade de transportar uma estrutura tão pesada fez com que o Hoba permanecesse no mesmo lugar em que foi encontrado por Divulgação
Mais de 100 anos depois da descoberta, o meteorito continua exposto na antiga fazenda, hoje transformada em atração turística a céu aberto por Divulgação
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O meteorito Hoba foi descoberto por acaso em 1920, quando o arado de um fazendeiro atingiu a enorme massa metálica enterrada no solo por Divulgação

A pedra que ninguém desconfiava que era um meteorito

O objeto permaneceu na fazenda mesmo depois que a propriedade mudou de mãos. A história sobre a origem da rocha foi passada aos novos donos, mas sua possível importância científica continuou sem ser reconhecida.

A situação mudou em 2018, quando outro meteorito caiu perto de Hamburg, também em Michigan. O episódio fez os proprietários da fazenda olharem novamente para aquela pedra incomum e questionarem se ela poderia ter uma origem semelhante.

Foi então que o objeto chegou à Central Michigan University, em Mount Pleasant, para ser analisado.

O que chamou a atenção dos pesquisadores

A rocha tinha um formato aproximadamente triangular e media cerca de 17 × 20 × 23 centímetros. Além dos 10,22 quilos, apresentava grandes marcas na superfície e partes cobertas por uma camada marrom de fusão.

Essas características ajudaram a levantar suspeitas, mas a aparência não era suficiente para confirmar a origem do material.

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Para descobrir o que havia dentro daquela rocha, os pesquisadores precisaram analisar uma amostra.

Uma parte foi parar no Smithsonian

Uma fatia do material foi enviada ao Smithsonian Institution, onde passou por análises detalhadas.

Os pesquisadores utilizaram um microscópio eletrônico de varredura e espectroscopia de raios X para estudar a composição química da amostra. O material também foi preparado para revelar sua estrutura interna.

Foi nesse processo que apareceu um dos sinais mais importantes: o chamado padrão de Widmanstätten, uma estrutura característica encontrada em muitos meteoritos de ferro.

A pedra ganhou nome oficial

As análises químicas e estruturais mostraram que o material pertencia ao grupo de meteoritos de ferro IIIAB.

A rocha passou a ser oficialmente reconhecida como Edmore, Michigan, nome associado ao local onde foi encontrada. O registro oficial do Meteoritical Bulletin classifica o espécime como um meteorito de ferro IIIAB, com massa de 10,22 quilos.

O caso transforma uma história aparentemente banal, a de uma pedra usada para segurar uma porta, em uma descoberta científica que permaneceu escondida por décadas.

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Meteorito Curiosidades

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