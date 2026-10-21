Pedreiro que comoveu o Brasil ao viajar 2 mil km e cair em golpe com namorada criada por IA encontra nova companheira

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:21
O pedreiro Edimar Rocha Martins, que ficou conhecido em todo o Brasil após viajar mais de 2 mil quilômetros para encontrar uma namorada virtual criada por inteligência artificial, finalmente encontrou uma nova companheira. De volta ao Maranhão, ele apresentou a nova Jéssica de sua vida, mas, desta vez, a história tem um detalhe curioso: a escolhida é uma gata.
Morador de Imperatriz, Edimar ganhou repercussão nacional ao deixar o Maranhão e seguir até Minas Gerais na esperança de conhecer pessoalmente uma mulher com quem acreditava manter um relacionamento pela internet. A suposta namorada se apresentava como Jéssica Fazendeira e aparecia em vídeos que, posteriormente, foram identificados como conteúdos produzidos com inteligência artificial.
Edimar é pedreiro e foi enganado por namorada gerada por IA
A descoberta de que a mulher não existia transformou a viagem em uma grande decepção amorosa. O caso ultrapassou as fronteiras do Brasil e chamou a atenção para os riscos de relacionamentos virtuais envolvendo perfis e imagens artificiais.
Depois de retornar à cidade onde mora, o pedreiro passou a viver na casa da irmã. Foi justamente ali que conheceu a gata Jéssica, que acabou se tornando protagonista de uma nova fase de sua história.
A coincidência do nome não passou despercebida e virou tema de uma campanha publicitária. Edimar foi convidado por uma empresa do setor pet para participar de uma gravação em que relembra a viagem frustrada e apresenta sua nova companheira. "Eu fui atrás de uma gata e acabei achando", brincou o pedreiro no vídeo.
Na sequência, ele demonstrou carinho pelo animal e aproveitou para fazer uma declaração. "Quem ama cuida, né? E eu tenho muito amor pra dar", afirmou.
A repercussão do episódio também trouxe oportunidades profissionais inesperadas. Depois de se tornar conhecido nas redes sociais, Edimar passou a despertar o interesse de marcas interessadas em associar seus produtos à história que viralizou.
Em menos de 24 horas, o vídeo da campanha com a gata Jéssica ultrapassou 15 mil visualizações e se aproximou de 7 mil compartilhamentos. O pedreiro também começou a conquistar espaço como influenciador digital e já reúne mais de 6 mil seguidores em seu perfil.
A nova rotina representa uma mudança para Edimar, que saiu de casa em busca de um relacionamento amoroso e acabou se tornando conhecido por uma situação envolvendo inteligência artificial. Agora, sem precisar atravessar estados ou conversar com personagens virtuais, ele encontrou uma Jéssica de verdade para fazer companhia.