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Pedreiros encontram tesouro de R$ 54 milhões em barras e moedas de ouro escondido em parede durante obra

Descoberta aconteceu durante obra para instalar tubulações de esgoto; agora, disputa envolve operários e dona do imóvel

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:35

Pedreiros encontraram moedas e barras de ouro em parede de casa na Bélgica Crédito: Polícia de Dendermonde/Reprodução

Uma obra de reforma em uma casa na Bélgica acabou revelando um verdadeiro tesouro escondido nas paredes do porão. Operários encontraram barras e moedas de ouro avaliadas em cerca de 9 milhões de euros, o equivalente a R$ 54,3 milhões, enquanto perfuravam o local para instalar novas tubulações de esgoto.

A descoberta aconteceu no início desta semana, na região de Flandres Oriental. Segundo a imprensa local, os trabalhadores estavam atuando nas fundações da propriedade quando encontraram o esconderijo.

Entre os operários estava Kobe, um jovem de 18 anos que trabalhava durante as férias de verão. Em entrevista à emissora pública belga VRT, ele contou que inicialmente não percebeu o valor do que havia encontrado. "Nossa primeira reação foi de descrença, de espanto", disse. "No começo, pensei que fossem moedas de 1 euro. Mas depois vimos também uma pepita de ouro ali. Foi aí que percebemos que se tratava de algo maior".

Os trabalhadores comunicaram imediatamente a polícia sobre a descoberta. Segundo Mario, gerente da obra, ficar com as peças não chegou a ser considerado. "São tantas moedas e barras. Seria quase impossível", afirmou à VRT. "Além disso, isso seria roubo", completou. "9 milhões de euros. Simplesmente não dá para manter isso escondido", disse Kobe.

Polícia retirou o ouro do imóvel

Depois que a descoberta veio à tona, a polícia iniciou uma investigação e pediu que a população não fosse até a propriedade em busca de outros possíveis tesouros. As autoridades informaram que a casa chegou a ser completamente revirada por pessoas interessadas na descoberta. Todo o ouro encontrado pelos operários, no entanto, já havia sido retirado e levado para um local seguro.

A propriedade pertence à CAW Oost-Vlaanderen, organização que presta assistência social em Dendermonde, cidade com cerca de 47 mil habitantes, localizada a aproximadamente 32 quilômetros de Bruxelas.

O diretor da entidade, Geert Hillaert, afirmou ter ficado surpreso com a descoberta e disse esperar que o dinheiro possa futuramente ajudar o trabalho da organização, diante da "enorme necessidade" enfrentada pela instituição.

A própria corporação chegou a atualizar sua foto de perfil no Facebook com a imagem de uma moeda de ouro e afirmou esperar que a descoberta vá parar no "lugar certo" e possa mudar a vida de pessoas.

Quem vai ficar com o tesouro?

A descoberta também abriu uma disputa sobre quem terá direito ao ouro. Tanto os trabalhadores que encontraram as peças quanto a organização proprietária do imóvel podem ter direito a uma parte do tesouro, dependendo do resultado da investigação.

Pela legislação belga, o proprietário original tem cinco anos para reivindicar o tesouro. Até o momento, porém, o promotor responsável pelo caso afirmou que não se sabe quem seria essa pessoa.

Caso ninguém apareça para reivindicar o ouro, a legislação civil da Bélgica estabelece que um tesouro escondido encontrado na propriedade de outra pessoa deve ser dividido entre quem o descobriu e o proprietário do imóvel. A regra, no entanto, só vale caso seja comprovado que o tesouro não tem relação com atividades criminosas.