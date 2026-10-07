ENTREVISTA

Pedro Bial revela sequela causada por vício do passado: 'Sou um arrependimento ambulante'

Apresentador de 68 anos contou que só conseguiu abandonar o cigarro depois dos 50 e revelou ter desenvolvido um pequeno enfisema

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:08

Pedro Bial Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador Pedro Bial, de 68 anos, revelou que até hoje carrega sequelas dos anos em que foi viciado em cigarros. O apresentador da Globo, contou que desenvolveu um pequeno enfisema e admitiu se arrepender de ter mantido o hábito por tanto tempo.

Em entrevista à GQ, Bial afirmou que só conseguiu abandonar definitivamente o cigarro depois dos 50 anos. "Eu era um fumante bravo", contou.

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Ao falar sobre as consequências do período, o jornalista não escondeu o arrependimento. "A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante", declarou.

Atualmente, Pedro Bial mantém uma rotina de atividades físicas para cuidar da saúde e diz que o objetivo é envelhecer como um homem ativo. O apresentador, que foi jogador de basquete, também convive com problemas no joelho esquerdo e, por isso, não consegue correr, mas faz questão de fazer 30 minutos de caminhada em ritmo acelerado.

Bial também faz musculação acompanhado por um personal trainer de duas a três vezes por semana e começou a fazer tai chi chuan.