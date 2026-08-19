FAMOSOS

Pedro Novaes viaja em clima de romance com a namorada para a Itália; veja fotos

Ator aproveita dias de descanso ao lado de Eduarda Vilar após emendar três produções na Globo

Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:06

Pedro Novaes e Eduarda Vilar viajaram juntos para a Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Novaes compartilhou com os seguidores alguns registros de sua temporada de férias na Itália. A viagem, realizada ao lado da namorada, a jornalista Eduarda Vilar, chega após uma maratona intensa de trabalhos na TV: o ator emendou o protagonista Beto, em “Garota do Momento” (2024), Leonardo Ferette, em “Três Graças” (2025), e Alexandre, no remake de “A Viagem”.

Atualmente na Toscana, o casal aparece aproveitando passeios a bordo de um carro conversível, jantando massas tradicionais, degustando vinhos e tomando café com vista para as montanhas.

Pedro Novaes e a namorada, Eduarda Vilar, curtindo férias na Itália 1 de 8

Pedro e Eduarda estão juntos desde 2021 e optam por manter a relação longe dos holofotes. Em entrevista ao Gshow, em maio deste ano, o artista comentou sobre essa escolha.

“A gente está muito junto, a gente se respeita muito. Esse mistério não é um mistério para gente, é pra vocês que não sabem nada da nossa vida, e tá tudo bem”, brincou ele na época.