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Pedro Sampaio celebra show com Ricky Martin na NFL: 'Vai ser histórico'

Artistas se apresentam neste domingo (27), no Maracanã, durante o intervalo do primeiro jogo da liga de futebol americano no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 14:10

Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentam juntos no Halftime Show da NFL, neste domingo (27), no Maracanã Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Sampaio está contando as horas para um dos momentos mais marcantes de sua carreira. O DJ e cantor se apresenta neste domingo (27), no Halftime Show da NFL no Maracanã, ao lado de Ricky Martin. A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens marca a estreia da liga de futebol americano no Rio de Janeiro.

Às vésperas do espetáculo, Pedro destacou a dimensão do momento e chamou atenção para a representatividade da apresentação. “Vai ser histórico”, afirmou o artista, que também ressaltou que será o primeiro artista solo masculino brasileiro a ocupar o palco do intervalo da NFL.

“Vai ser a primeira vez que o Halftime Show está tendo dois homens LGBTs de headline. Tem tanta coisa acontecendo no domingo, tantas coisas que envolvem os seis minutos”, declarou.

Pedro Sampaio

Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
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Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
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Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação

Além da apresentação, Pedro e Ricky celebram o lançamento de “PIKITO PIKITO”, nova parceria musical dos dois. Para o brasileiro, dividir o palco com o cantor porto-riquenho também representa um encontro com um dos nomes que ajudaram a ampliar o alcance da música latina.

“O Ricky é um ícone da música latina, da música global. Ele abriu portas infinitas para a gente”, disse Pedro durante coletiva virtual.

Ricky Martin também falou sobre a parceria e comemorou o retorno ao Brasil. O cantor destacou a importância do encontro com Pedro e afirmou: “É uma coisa linda o que está acontecendo com você. É muito especial voltar para o Brasil”.

O espetáculo terá cerca de seis minutos e acontece durante o intervalo do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo, no Rio.

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