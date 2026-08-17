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Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentam no show do intervalo da NFL no Maracanã

Artista carioca será atração da partida que marca a estreia da liga no Rio de Janeiro, em 27 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 22:38

Pedro Sampaio e Ricky Martin vão dividir o palco no show da NFL no Rio de Janeiro
Pedro Sampaio e Ricky Martin vão dividir o palco no show da NFL no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Pedro Sampaio vai levar o funk brasileiro ao Maracanã durante o primeiro jogo da NFL realizado no Rio de Janeiro. O artista será uma das atrações do show do intervalo da partida, marcada para domingo, 27 de setembro, e dividirá o palco com o cantor porto-riquenho Ricky Martin.

O encontro acontece em um momento de expansão internacional da carreira do DJ e produtor. Natural do Rio de Janeiro, Pedro tem ampliado a presença do funk em diferentes mercados e vê a apresentação em sua cidade natal como um momento simbólico. “Estar no Maracanã, no primeiro jogo da NFL no Rio, e ainda dividir o palco com o Ricky Martin torna tudo ainda mais simbólico”, afirmou o artista.

A participação no evento acontece pouco depois de outro compromisso de peso no calendário musical. Pedro Sampaio estará no Rock in Rio, no dia 12 de setembro, quando se apresenta no Palco Mundo ao lado de atrações como Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin.

Pedro Sampaio

Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
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Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação

A agenda internacional do cantor também inclui a Brazilian Chaos Tour, que passou por 28 cidades em 13 países, com apresentações esgotadas na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa.

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No Maracanã, Pedro e Ricky Martin vão unir funk brasileiro e música latina em uma apresentação que marca a chegada da NFL ao Rio e reforça a estratégia do artista de levar sua sonoridade para públicos fora do Brasil.

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