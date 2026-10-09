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Pedro Scooby descobre irmã que não conhecia em meio a disputa judicial envolvendo o pai

Surfista ficou surpreso com descoberta em meio a disputa judicial milionária, movida por ex-funcionária do seu pai

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:53

Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

Surpresa! Pedro Scooby descobriu ter uma irmã chamada Mylena, em meio a disputa judicial milionária movida por uma ex-funcionária de seu pai, Alexandre Cosme Vianna, que morreu em abril de 2024.

De acordo Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, o surfista teria descoberto da existência da tal irmã pelo colunista e ficou surpreso com a informação, apesar de ser próximo do pai.

Pedro Scooby 1 de 13

Ao saber da existência de Mylena, Scooby também demonstrou surpresa. “Não sabia disso. A Duda conviveu com o meu pai, eu não. Não sei nada da vida dele”, afirmou. Em seguida, o surfista comentou que podem existir outros filhos que a família ainda não conhece. “Isso é fora os [filhos] que devem ter e não são registrados”, apontou, segundo o portal LeoDias.

Mylena apareceu após Maria Eduarda, filha de Alexandre, contar que a família descobriu recentemente que a família descobriu a existência da suposta irmã, registrada pelo pai, mas mantida longe dos outros filhos.

“Agora depois que ele faleceu passamos a ter ideia da gravidade de tudo que está por trás. Só para vocês terem uma leve noção, descobrimos no meio desse caos todos que temos mais uma irmã”, afirmou, segundo LeoDias.

A ação judicial em questão foi movida pela ex-funcionária doméstica Josilene, que afirma ter sido usada como “laranja” pelo surfista. Com a morte de Alexandre, o processo passou a envolver os demais filhos dele, incluindo Pedro, Maria Eduarda e João Vitor.

Em conversa com o portal LeoDias, Scooby relembrou que o pai o “abandonou” quando ele tinha 15 anos, além de afirmar que ele, a mãe e a irmã chegaram a passar fome. “ Meu pai fez mal para muita gente nessa vida, mas eu não tinha mais contato com ele, não tinha essa relação de pai e filho”, declarou.