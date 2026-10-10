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Pedro Scooby descobre irmã secreta após morte do pai e se surpreende: 'Não sabia disso'

Revelação aconteceu durante processo judicial envolvendo ex-funcionária do empresário Alexandre Cosme Vianna, morto em 2024; surfista já havia descoberto outro irmão em 2020

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15:00

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby foi surpreendido pela descoberta de mais uma irmã por parte de pai. A existência de Mylena, filha registrada pelo empresário Alexandre Cosme Vianna, morto em abril de 2024, veio à tona durante uma disputa judicial envolvendo uma antiga funcionária da família. Segundo os irmãos do surfista, o pai nunca havia contado sobre a filha.

A revelação foi divulgada na sexta-feira (9) pelo jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles. Ao ser questionado sobre a novidade, Scooby confirmou que desconhecia a existência de Mylena e explicou que não mantinha uma relação próxima com Alexandre. "Não sabia disso. A Duda conviveu com o meu pai, eu não. Não sei nada da vida dele", declarou.

O ex-BBB também comentou a possibilidade de existirem outros filhos do empresário que ainda não tenham sido identificados pela família. "Isso é fora os [filhos] que devem ter e não são registrados", afirmou.

Pedro Scooby

Surfista Pedro Scooby por Reprodução | Instagram
Surfista Pedro Scooby por Reprodução | Instagram
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Surfista Pedro Scooby por Reprodução | Instagram

A descoberta foi compartilhada inicialmente por Maria Eduarda, irmã do surfista. Nas redes sociais, ela relatou que a família tomou conhecimento da existência de Mylena em meio aos desdobramentos do processo judicial. "Só para vocês terem uma leve noção, descobrimos no meio desse caos todos que temos mais uma irmã, registrada. Ele registrou ela, sempre soube dela, e escondeu de nós esse tempo todo", contou.

Segundo Maria Eduarda, a informação havia chegado aos irmãos cerca de dois dias antes. Até aquele momento, eles não sabiam onde Mylena estava e não tinham conseguido estabelecer contato com ela.

A descoberta não foi a primeira surpresa envolvendo os filhos de Alexandre. Em 2020, Pedro Scooby conheceu Otto, outro irmão por parte de pai, depois de receber uma mensagem pelas redes sociais.

Na ocasião, o surfista contou que já tinha ouvido falar sobre a existência do rapaz, mas não sabia como encontrá-lo. Ao receber uma fotografia, reconheceu imediatamente a semelhança e procurou confirmar a identidade. "Na hora que ele mandou [a mensagem], que eu olhei a foto dele, eu já liguei a pessoa que o meu pai falava que era. E eu falei: 'caraca, é ele!'", relembrou.

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De acordo com Maria Eduarda, Otto não foi registrado por Alexandre por escolha própria. Já Mylena teria sido reconhecida legalmente pelo empresário, embora sua existência fosse desconhecida pelos demais filhos e, segundo Duda, até pelas ex-esposas dele.

A nova informação surgiu durante uma ação movida por Josilene, ex-funcionária doméstica de Alexandre. Ela acusa o antigo patrão de ter utilizado seus dados para vinculá-la a empresas sem seu conhecimento, fazendo dela uma suposta "laranja".

Conforme o relato apresentado à Justiça, Josilene trabalhava em uma fazenda do empresário em Vassouras, no Rio de Janeiro, e teria assinado documentos acreditando que estavam relacionados ao emprego. Depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), descobriu que suas contas bancárias estavam bloqueadas.

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A Defensoria Pública, que atua no caso, pede o reconhecimento da inexistência de vínculo societário entre a mulher e as empresas citadas no processo, além de uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

Com a morte de Alexandre, em abril de 2024, seus sucessores passaram a figurar na ação judicial. Entre os nomes mencionados estão Pedro Scooby, Maria Eduarda e João Vitor da Mota Vianna. A inclusão dos herdeiros no processo não significa que tenham participado das irregularidades denunciadas.

Scooby já havia declarado publicamente que não mantinha contato com o pai e que abriu mão da herança. Em outro relato, afirmou que Alexandre se afastou da família quando ele tinha 15 anos e que, após o abandono, enfrentou dificuldades financeiras ao lado da mãe e da irmã.

"Meu pai fez mal para muita gente nessa vida, mas eu não tinha mais contato com ele, não tinha essa relação de pai e filho", declarou o surfista, segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias.

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