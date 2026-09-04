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Pedro Scooby e Cintia Dicker desmentem boatos de disputa judicial por pensão alimentícia após divórcio

Modelo e surfista anunciaram separação após sete anos juntos; eles têm uma filha, Aurora, de 3 anos

Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:59

Cintia Dicker e Pedro Scooby negam rumores sobre processo de pensão alimentícia Crédito: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker e Pedro Scooby utilizaram as redes sociais nesta sexta-feira (4) para negar rumores de que a modelo teria acionado a Justiça para protocolar um pedido de pensão alimentícia contra o surfista. Cintia e Pedro são pais de Aurora, de 3 anos, e anunciaram o término do relacionamento no início desta semana, após sete anos juntos.

Segundo a modelo, ela soube dos boatos ao sair de uma consulta médica. Em vídeo gravado para os stories do Instagram, Cintia desabafou: "Eu detesto vir aqui falar da minha vida pessoal, eu gosto de mostrar amor, minha família, meu trabalho. Mas a partir do momento que começam a mentir sobre a minha pessoa, eu já não gosto".

Cintia afirmou que os dois mantêm uma boa relação e pediu para que não tentem criar uma rivalidade inexistente entre eles. "Eu e o Pedro não estamos em litígio, nós somos amigos, posso dizer melhores amigos, estamos bem, felizes, um ajudando o outro, no nosso acordo feito. Todas essas coisas aí de pensão, de justiça, tudo mentira”, garantiu.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

"Parem, por favor, respeitem esse momento. A gente tá bem, se falando todo dia, o tempo inteiro, não tem nada de briga. Então não tentem criar rivalidade entre eu e o Pedro, porque não vai dar certo”, pediu a modelo.

O pronunciamento ocorreu após surgirem boatos de que Cintia teria ingressado com uma ação de pensão alimentícia na 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para cobrir despesas de Aurora com educação e alimentação, em um processo que tramitaria em segredo de Justiça.

Pedro Scooby também se manifestou sobre o assunto enquanto estava a caminho do Rock in Rio. “Cara, eu entendo, né, que os sites de fofoca têm que dar notícia, mas notícia verdadeira, entendeu? Investigue antes, liga perguntando…”, pediu o surfista.

"Vários desses têm meu telefone, poderiam ter mandado mensagem perguntando, como o Lucas Pasin fez, entendeu? Manda mensagem perguntando, procura saber se é verdade. Porque, às vezes, vocês dão a notícia como se fosse verdade e acaba virando uma verdade para os outros, entendeu?", completou o atleta e ex-BBB.

"Então, mais respeito, galera, respeitar o momento. Eu e a Cíntia, a gente é superpróximo, superparceiro, a gente divide tudo entre a gente, as nossas conversas, o que a gente vai fazer, os próximos caminhos... como a gente demorou dois meses pra avisar que a gente estava separado. Mas é isso, estamos juntos, fé, e estou indo para o Rock in Rio", finalizou Scooby.