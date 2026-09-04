Pedro Scooby envia declaração para Cíntia Dicker após término: ‘Mais um ano’

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Felipe Sena
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:46
Pedro Scooby fez uma declaração que chamou atenção nas redes sociais, nesta sexta-feira (4) O surfista repostou um vídeo da ex-esposa, Cíntia Dicker, sambando e celebrou a confirmação dela como musa da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2027.
“Vai arrasar mais um ano!”, escreveu Scooby ao compartilhar o registro de Cíntia.
Cintia Dicker e Pedro Scooby
A declaração aconteceu poucos dias depois de os dois confirmarem publicamente a separação.
Cíntia, que fez sua estreia na Sapucaí em 2026, foi confirmada novamente como musa do Salgueiro e, para o primeiro desfile, se dedicou a aulas com Carlinhos Salgueiro, para se preparar para a folia.
Scooby e Cíntia são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani, que, recentemente, causou polêmica ao fazer acusações contra o surfista envolvendo piolho na filha.