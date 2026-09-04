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Pedro Scooby envia declaração para Cíntia Dicker após término: ‘Mais um ano’

Declaração vem após término nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:46

Pedro Scooby e Cíntia Decker
Pedro Scooby e Cíntia Decker Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby fez uma declaração que chamou atenção nas redes sociais, nesta sexta-feira (4) O surfista repostou um vídeo da ex-esposa, Cíntia Dicker, sambando e celebrou a confirmação dela como musa da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2027.

“Vai arrasar mais um ano!”, escreveu Scooby ao compartilhar o registro de Cíntia.

Cintia Dicker e Pedro Scooby

Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby: alianças de R$ 47 mil por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker na Bahia por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker com a família na Bahia por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby com as alianças e na última foto juntos na Bahia, já separados por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em arquitetura sustentável na Bahia por Reprodução
Cintia Dicker e Pedro Scooby na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
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Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram

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Publicação de Pedro Scooby
Publicação de Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

A declaração aconteceu poucos dias depois de os dois confirmarem publicamente a separação.

Cíntia, que fez sua estreia na Sapucaí em 2026, foi confirmada novamente como musa do Salgueiro e, para o primeiro desfile, se dedicou a aulas com Carlinhos Salgueiro, para se preparar para a folia.

Scooby e Cíntia são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani, que, recentemente, causou polêmica ao fazer acusações contra o surfista envolvendo piolho na filha.

Tags:

Cíntia Dicker Pedro Scooby

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