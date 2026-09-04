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Pedro Scooby envia declaração para Cíntia Dicker após término: ‘Mais um ano’

Declaração vem após término nesta semana

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:46

Pedro Scooby e Cíntia Decker Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby fez uma declaração que chamou atenção nas redes sociais, nesta sexta-feira (4) O surfista repostou um vídeo da ex-esposa, Cíntia Dicker, sambando e celebrou a confirmação dela como musa da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2027.

“Vai arrasar mais um ano!”, escreveu Scooby ao compartilhar o registro de Cíntia.

Cintia Dicker e Pedro Scooby 1 de 25

Publicação de Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

A declaração aconteceu poucos dias depois de os dois confirmarem publicamente a separação.

Cíntia, que fez sua estreia na Sapucaí em 2026, foi confirmada novamente como musa do Salgueiro e, para o primeiro desfile, se dedicou a aulas com Carlinhos Salgueiro, para se preparar para a folia.