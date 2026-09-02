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Pedro Scooby quebra silêncio sobre rumor de que Bianca Andrade foi pivô do término com Cintia Dicker

Surfista se pronunciou sobre especulações de romance com colega do Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:26

Pedro Scooby com Cintia Dicker e com Bianca Andrade
Pedro Scooby com Cintia Dicker e com Bianca Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby reagiu nesta terça-feira (1º) a um rumor de que Bianca Andrade seria o pivô do fim de seu casamento com Cintia Dicker. O surfista e a influenciadora participam do “Dança dos Famosos”, e a proximidade entre os dois foi levantada como possível motivo para a separação.

Em uma publicação do podcast Disse Me Disse, que questionava se Bianca teria alguma relação com o término, Scooby negou a informação e criticou a repercussão do rumor. "Inventando história para ganhar like? Tem humanidade, não? Ficar mentindo?", comentou o surfista na publicação, que trazia um trecho de uma live.

Cintia Dicker e Pedro Scooby

Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby: alianças de R$ 47 mil por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker na Bahia por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker com a família na Bahia por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby com as alianças e na última foto juntos na Bahia, já separados por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em arquitetura sustentável na Bahia por Reprodução
Cintia Dicker e Pedro Scooby na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
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Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram

A manifestação aconteceu um dia após a confirmação pública do fim do casamento de Scooby e Cintia. Os dois estavam juntos havia sete anos e são pais de Aurora, de 3 anos. O surfista também é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, frutos do relacionamento anterior com Luana Piovani.

Cintia Dicker confirma fim do casamento

A separação foi confirmada por Cintia por meio de sua assessoria, após Scooby revelar ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que os dois estavam separados havia cerca de dois meses.

Antes e depois de Bianca Andrade

Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade antes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Bianca Andrade por Reprodução/Instagram

"A assessoria de imprensa de Cintia Dicker confirma o término do relacionamento entre Cintia e Pedro Scooby. O ciclo juntos, como casal, se encerrou, com respeito, que segue eterno. Cintia agradece todo o carinho e não comentará novas questões particulares", informou a equipe da modelo.

Logo depois, ela compartilhou nas redes sociais um mantra sobre o que desejava para setembro. "Setembro será repleto de paz. Setembro será repleto de cura. Setembro será repleto de amor. Setembro será repleto de bênçãos. Setembro será repleto de gratidão. Setembro será repleto de felicidade. Setembro será repleto de conquistas. Setembro será repleto de crescimento. Setembro será repleto de prosperidade".

Mansão de Bianca Andrade

Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
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Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
Mansão de Bianca Andrade por Reprodução
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Tags:

Cíntia Dicker Pedro Scooby Bianca Andrade

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