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Pedro Scooby rebate Luana Piovani após atriz expor falta de cuidado com os filhos: ‘Piolho veio de Portugal’

Surfista usou as redes sociais mais de uma vez para rebater falas de Luana Piovani sobre falta de cuidados com os filhos

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18:21

Pedro Scooby usou as redes sociais para esclarecer falas de Luana Piovani Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para rebater falas recentes de Luana Piovani sobre cuidados com os filhos.

A apresentadora fez publicações nos Stories do Instagram, com registros de uma toalha com vários piolhos, que teriam sido retirados de Liz, de 10 anos, além de machucados de Bem, também de 10 anos. Os dois irmãos são gêmeos.

Luana Piovani 1 de 11

Os filhos voltaram de férias na Península de Maraú, na Bahia, e segundo Luana, não teriam sido bem cuidados por Scooby.

“Respondendo a Luana, já que ela resolveu expor as crianças na internet, a Liz já veio com piolho de Portugal, e a gente cuidou, a gente tava aqui, limpando, tirando os piolhos, normal, tanto que a Aurora [filha de 3 anos, de Scooby e Cíntia Dicker] nunca teve piolho aqui, o Dom [14 anos] nunca teve piolho, estando aqui no Brasil e isso é uma coisa recorrente em Portugal, e quanto ao Ben, tá com as pernas machucadas, ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando, se embrenhou lá no mato, na Bahia, parecia que estava com a perna cheia de catapora, porque de tanto mosquito que pegou ele nas pernas e a gente foi cuidando, só que ele é uma criança muito ativa, continua indo pra praia todo dia, surfando todo dia e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa, mas as crianças estão bem, felizes”, disse Scooby.

Em seguida, Luana Piovani fez outro Story dizendo que Scooby é “língua de trapo” e deveria perguntar a Cíntia Dicker sobre o que, de fato, teria acontecido. Logo depois, Scooby fez outro Story dizendo que aconteceu uma confusão nas datas, e que Liz estaria com piolho quando chegou, mas três dias antes, ainda durante a viagem.

“Luana, querida, você insiste em não dividir isso comigo pelo WhatsApp e falar pela internet, então vamos lá, vou te responder de novo, estou indo aqui trabalhar, mas vamos lá, o piolho ela nasce da lêndea, e como a Aurora não estava com piolho, Dom não estava com piolho, eu, nem a Cíntia, estávamos com piolho, quem trouxe essa lêndea de Portugal foi a Liz, e eu agora vendo as datas, realmente não foi no dia em que ela chegou, foi três dias, depois que ela chegou, que a gente foi pra Bahia. Se você tivesse mandado mensagem no WhatsApp, eu iria te responder, eu estou aqui porque uma hora a gente cansa de falar mentira na internet e as pessoas acabarem acreditando no que veem na internet. Tá bom? Bom passeio em Noronha”, disse Scooby.

Nos Stories, Scooby compartilhou publicações de matérias de 2019 e 2022, em que Luana Piovani afirma que pegou piolho de um dos filhos e teria interrompido o tratamento de uma das crianças durante o lockdown.

Em uma matéria da Quem de 28 de junho de 2019, é explicado que Luana Piovani usou as redes sociais para contar que os seus filhos Dom, Bem e Liz estavam com piolho. Em alguns vídeos, a apresentadora contou que uma mulher que morava com ela na época, avisou e enviou algumas fotos dos pequenos com remédio nos cabelos.