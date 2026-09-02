Pedro Scooby revela motivo de término: ‘Momento difícil’

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Felipe Sena
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:41
O surfista Pedro Scooby, de 38 anos, abriu o jogo sobre o motivo do término com a modelo Cíntia Dicker, de 39 anos.
Nos Stories do Instagram, o surfista explicou que a motivação para o término não foi traição, como segundo ele, tem sido noticiado em páginas de fofoca.
Cintia Dicker e Pedro Scooby
“Em respeito a Cíntia, não fiquei com ninguém, traição não foi o motivo da nossa separação. A gente tá separado há dois meses, e claro que a gente espera respeito pela família, porque é um momento super difícil para a família, mas entendo que sites de fofoca tem que ficar alimentando notícia, mas inventar história é uma coisa muito feia”, disse.
Scooby que, pelo contrário, os dois estão “muito bem e unidos nesse momento, um apoiando o outro, um fazendo bem pro outro”. “A gente se fala todo dia, e dentro do possível está tudo certo”, finalizou.
Segundo Scooby, os dois já estavam separados há dois meses. No entanto, o término foi divulgado apenas na última segunda-feira (31).