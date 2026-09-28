FIM DO CASAMENTO

Pedro Scooby revela o que aconteceu nos bastidores do casamento com Cintia Dicker: ‘Transbordou’

Surfista comparou término com Cintia Dicker com água que transborda

Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:51

Pedro Scooby e Cintia Dicker Crédito: Reprodução | Instagram

O fim de uma relação nem sempre acontece por causa de um episódio específico. No caso de Pedro Scooby e Cintia Dicker, o surfista explicou que o desgaste acumulado ao longo do tempo foi determinante para a decisão de colocar um ponto final no casamento.

Em entrevista ao portal LeoDias, Scooby afirmou que não houve um motivo isolado para a separação. Para explicar o momento vivido pelo ex-casal, ele utilizou uma comparação com a água que ultrapassa os limites de um recipiente.

Cintia Dicker e Pedro Scooby 1 de 25

“Cara, acho que não tem um motivo específico. Sei lá, [é como] falar que a água transbordou. Tem uma hora que transborda e aí a gente decidiu que, naquele momento, não era mais para continuar junto”, contou.

Sem aprofundar os problemas enfrentados durante a união, o atleta destacou que nem sempre existe uma explicação única para o encerramento de um relacionamento. “Mas, assim, sei lá, acontece. Não tem muita explicação”, declarou.

Pedro Scooby e Cintia Dicker oficializaram a união em 2020 e são pais de Aurora, que nasceu em dezembro de 2022. O surfista também é pai de Dom, Bem e Liz, frutos do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.