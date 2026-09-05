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Pedro Scooby revela que Cintia Dicker se mudou para casa a 100 metros da dele e fala sobre 'lado bom' da separação

Surfista afirma que proximidade facilita os cuidados com a filha Aurora e não descarta uma possível reconciliação no futuro

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:45

Cíntia Dicker e Pedro Scooby decidiram terminar relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby revelou que continua morando bem perto de Cintia Dicker mesmo após o fim do casamento. O surfista, de 38 anos, contou que a modelo, de 39, se mudou para uma casa localizada a cerca de 100 metros da residência dele. Os dois anunciaram a separação no dia 31 de agosto, embora já estivessem separados havia aproximadamente dois meses.

Em entrevista à revista Quem durante o Rock in Rio, Scooby explicou que a escolha tem facilitado principalmente a rotina de Aurora, filha de 3 anos do ex-casal. "Isso já está acontecendo. A Cintia já mora na casa dela, eu moro na minha. É uma distância de uns 100 metros", contou.

Segundo o surfista, os dois continuam dividindo os cuidados com a menina. Ele citou como exemplo o próprio dia da entrevista, quando Cintia precisou resolver um compromisso pessoal e pediu que o ex-marido buscasse Aurora na escola. "Pedro, pega lá na escola. Peguei. Então a gente está nesse momento", relatou.

Aurora agora tem duas casas

Com a separação, Aurora passou a dividir a rotina entre as residências dos pais. Segundo Scooby, a menina compreendeu bem a mudança. "Aurora vai lá em casa, depois ela volta para a casa da Cintia. Ela super entendeu", afirmou.

O ex-casal procurou apresentar a nova configuração de maneira leve para a filha. "Você vai ter duas casas agora, dois quartos, duas camas", contou Scooby sobre a forma como explicaram a situação.

O surfista afirmou que, apesar da tristeza provocada pelo término, tenta enxergar os aspectos positivos da nova dinâmica familiar. "Dentro de toda a tristeza, vamos olhar para o lado bom, né? Criança que não tem nenhuma cama, ela tem duas camas, ela tem dois quartos, tem pai e mãe para dar muito amor e carinho", disse.

Pedro Scooby fala sobre reconciliação com Cintia Dicker

Questionado sobre uma possível volta com a modelo, Scooby não descartou completamente a possibilidade, mas deixou claro que não existe uma reconciliação definida neste momento. "A gente agora se separou. A realidade é que se separou. Então, assim, o futuro ninguém sabe o que vai acontecer", afirmou.

Para ele, a prioridade agora é preservar a relação de carinho e parceria entre os dois, especialmente por causa da filha. "Acho que vale, na verdade, principalmente para Aurora, esse amor e carinho e preocupação e cuidado que a gente tem com o outro. Acho que isso vale mais qualquer coisa do que estar junto, inclusive", declarou.