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Pedro Scooby vira réu em ação após doméstica descobrir cinco empresas em seu nome e dívida de R$ 1 milhão

Ex-funcionária do pai do surfista afirma que assinou documentos acreditando ser para contratação; herdeiros respondem ao processo após morte do empresário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:13

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Beatriz Damy/Globo

O surfista Pedro Scooby está entre os réus de uma ação judicial movida por uma trabalhadora doméstica que afirma ter sido usada como "laranja" pelo pai do atleta, Alexandre Cosme Vianna, morto em abril de 2024. A mulher descobriu que seu nome estava vinculado a cinco empresas e a dívidas que, somadas, ultrapassariam R$ 1 milhão.

O caso foi divulgado pelo blog de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Segundo as informações apresentadas no processo, a trabalhadora busca retirar seu nome dos registros empresariais e anular documentos que teriam sido assinados sem que ela soubesse de sua finalidade.

Pedro Scooby

Surfista Pedro Scooby por Reprodução | Instagram
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Surfista Pedro Scooby por Reprodução | Instagram

Pedro Scooby e outros três herdeiros de Alexandre figuram na ação em razão da morte do empresário. A presença do surfista no processo não significa que ele tenha participado das supostas irregularidades atribuídas ao pai. A mulher trabalhou durante sete meses em uma fazenda de Alexandre Cosme Vianna, localizada em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro.

De acordo com o relato apresentado à Justiça, durante esse período, o então patrão pediu que ela assinasse alguns documentos. A funcionária afirma que acreditava estar formalizando sua contratação e que não tinha conhecimento de qualquer participação em empresas.

A situação só veio à tona depois que a trabalhadora sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e precisou se afastar das atividades profissionais.

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Ao tentar movimentar o benefício por incapacidade temporária que recebe, ela descobriu que sua conta bancária estava bloqueada por determinações judiciais.

A partir daí, a Defensoria Pública identificou cobranças e processos de execução relacionados ao nome da mulher. Os valores ultrapassariam R$ 1 milhão.

A análise dos documentos também revelou que ela aparecia vinculada a cinco empresas, embora afirme nunca ter aberto ou administrado qualquer negócio.

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O que a trabalhadora pede na Justiça?

Na ação, a ex-funcionária solicita a anulação dos atos societários que a colocaram como integrante das empresas. Ela também quer que seus dados sejam retirados dos registros da Receita Federal e de outros órgãos responsáveis pelos cadastros empresariais. 

Além disso, pede uma indenização de R$ 10 mil por danos morais, a ser paga pelo espólio de Alexandre Cosme Vianna. A alegação de que a trabalhadora teria sido utilizada como "laranja" ainda será analisada pela Justiça. Não há, nas informações divulgadas, uma decisão que confirme a suposta fraude ou atribua responsabilidade pessoal a Pedro Scooby.

Alexandre Cosme Vianna morreu em abril de 2024. Na época, Pedro Scooby falou publicamente sobre a relação com o pai e revelou que os dois enfrentaram períodos de afastamento. "A gente não tinha uma boa relação, mas quando eu era moleque a gente viveu bons momentos juntos", contou o surfista após o enterro.

Ele também revelou que houve uma reaproximação durante a pandemia de Covid-19, quando levou os filhos para passar um tempo com o avô. "Tínhamos bons momentos também. E acho que o que fica são as memórias boas. O que aconteceu de ruim vai embora e ficam as lembranças boas", afirmou.

Agora, o nome do atleta aparece no processo movido pela ex-funcionária do pai, que tenta comprovar judicialmente que não tinha conhecimento das empresas registradas em seu nome.

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