NOVELA DAS 7

Peixe e os irmãos sofrem debaixo de viaduto em Por Você nesta quarta-feira (2 de setembro)

Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia foto de localização para Bela

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:00

Peixe e os irmãos vão enfrentar uma situação complicada em 'Por Você' Crédito: Globo | Manoella Mello

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (2), segundo o Gshow, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) sofrem debaixo do viaduto.

Inconformado com a situação, Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela (Sheron Menezzes). Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. A protagonista ainda pede uma segunda chance a Peixe. Juarez (Milhem Cortaz) se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli (Lucy Ramos), e Bela o apoia.

Peixe e os irmãos em Por Você 1 de 8

Pérola (Renata Sorrah) desmaia, e Iracema (Ana Rosa) chama Vanessa (Alinne Moraes), mas a mãe da vilã fica em observação no hospital. A vilã afirma a Gabriel (Thiago Lacerda) que não desistirá de seu amor. Pérola fica em observação no hospital.

Leandra (Giovanna Grigio) se preocupa com a sobrecarga de Vitor (Lucas Leto). Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli, e Juarez se desespera.