Peixe e os irmãos sofrem debaixo de viaduto em Por Você nesta quarta-feira (2 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (2), segundo o Gshow, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) sofrem debaixo do viaduto.
Inconformado com a situação, Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela (Sheron Menezzes). Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. A protagonista ainda pede uma segunda chance a Peixe. Juarez (Milhem Cortaz) se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli (Lucy Ramos), e Bela o apoia.
Peixe e os irmãos em Por Você
Pérola (Renata Sorrah) desmaia, e Iracema (Ana Rosa) chama Vanessa (Alinne Moraes), mas a mãe da vilã fica em observação no hospital. A vilã afirma a Gabriel (Thiago Lacerda) que não desistirá de seu amor. Pérola fica em observação no hospital.
Leandra (Giovanna Grigio) se preocupa com a sobrecarga de Vitor (Lucas Leto). Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli, e Juarez se desespera.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.