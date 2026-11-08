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Peixe frito sequinho e crocante: ingrediente caseiro não deixa grudar nem desmanchar

Veja como fazer uma receita deliciosa para o seu almoço de domingo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:00

Peixe frito sequinho e crocante
Peixe frito sequinho e crocante Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você cansa de ver o peixe grudar na panela, despedaçar ou ficar encharcado de gordura, o problema geralmente é a umidade da carne e o tipo de farinha. Com dois ajustes simples, secar bem os filés e misturar amido de milho ao trigo, você consegue aquela casquinha dourada, sequinha e crocante.

Veja como fazer um peixe frito sequinho e crocante

Tempere as postas de peixe com o alho, o sal, a pimenta e o suco de limão. Deixe marinar por apenas 10 minutos para não amaciar a carne em excesso. por Imagem gerada por inteligência artificial
Retire os pedaços da marinada e seque muito bem os dois lados com papel-toalha. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Em um prato fundo, misture a farinha de trigo com o amido de milho e uma pitada de sal. por Imagem gerada por inteligência artificial
Passe os pedaços de peixe na mistura seca, apertando bem para cobrir todas as frestas. Sacuda cada filé com as mãos para eliminar todo o excesso de farinha solta. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Aqueça o óleo em fogo médio-alto em uma frigideira funda. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque o peixe com cuidado e não mexa por cerca de 3 minutos, até dourar a parte de baixo. por Imagem gerada por inteligência artificial
  Vire com uma espátula larga de uma vez só e deixe dourar o outro lado por mais 2 minutos. Seque com um papel toalha. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva com fatias de limão. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Tempere as postas de peixe com o alho, o sal, a pimenta e o suco de limão. Deixe marinar por apenas 10 minutos para não amaciar a carne em excesso. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira os ingredientes e o passo a passo a seguir:

  • Ingredientes:

700 g de filés ou postas de peixe (tilápia, merluza ou pescada)

3 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de amido de milho (ou fubá bem fino)

1 pitada de pimenta-do-reino e raspas de limão

Sal a gosto

Óleo suficiente para fritar

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  • Modo de fazer:

Tempere as postas de peixe com o alho, o sal, a pimenta e o suco de limão. Deixe marinar por apenas 10 minutos para não amaciar a carne em excesso.

Retire os pedaços da marinada e seque muito bem os dois lados com papel-toalha.

Em um prato fundo, misture a farinha de trigo com o amido de milho e uma pitada de sal.

Passe os pedaços de peixe na mistura seca, apertando bem para cobrir todas as frestas. Sacuda cada filé com as mãos para eliminar todo o excesso de farinha solta.

Aqueça o óleo em fogo médio-alto em uma frigideira funda.

Coloque o peixe com cuidado e não mexa por cerca de 3 minutos, até dourar a parte de baixo.

Vire com uma espátula larga de uma vez só e deixe dourar o outro lado por mais 2 minutos. Seque com um papel toalha e sirva com fatias de limão.

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