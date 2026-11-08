Peixe frito sequinho e crocante: ingrediente caseiro não deixa grudar nem desmanchar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:00
Se você cansa de ver o peixe grudar na panela, despedaçar ou ficar encharcado de gordura, o problema geralmente é a umidade da carne e o tipo de farinha. Com dois ajustes simples, secar bem os filés e misturar amido de milho ao trigo, você consegue aquela casquinha dourada, sequinha e crocante.
Veja como fazer um peixe frito sequinho e crocante
700 g de filés ou postas de peixe (tilápia, merluza ou pescada)
3 dentes de alho amassados
Suco de 1 limão
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de amido de milho (ou fubá bem fino)
1 pitada de pimenta-do-reino e raspas de limão
Sal a gosto
Óleo suficiente para fritar
Tempere as postas de peixe com o alho, o sal, a pimenta e o suco de limão. Deixe marinar por apenas 10 minutos para não amaciar a carne em excesso.
Retire os pedaços da marinada e seque muito bem os dois lados com papel-toalha.
Em um prato fundo, misture a farinha de trigo com o amido de milho e uma pitada de sal.
Passe os pedaços de peixe na mistura seca, apertando bem para cobrir todas as frestas. Sacuda cada filé com as mãos para eliminar todo o excesso de farinha solta.
Aqueça o óleo em fogo médio-alto em uma frigideira funda.
Coloque o peixe com cuidado e não mexa por cerca de 3 minutos, até dourar a parte de baixo.
Vire com uma espátula larga de uma vez só e deixe dourar o outro lado por mais 2 minutos. Seque com um papel toalha e sirva com fatias de limão.