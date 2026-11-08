HORA DO RANGO

Peixe frito sequinho e crocante: ingrediente caseiro não deixa grudar nem desmanchar

Veja como fazer uma receita deliciosa para o seu almoço de domingo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:00

Peixe frito sequinho e crocante Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você cansa de ver o peixe grudar na panela, despedaçar ou ficar encharcado de gordura, o problema geralmente é a umidade da carne e o tipo de farinha. Com dois ajustes simples, secar bem os filés e misturar amido de milho ao trigo, você consegue aquela casquinha dourada, sequinha e crocante.

Veja como fazer um peixe frito sequinho e crocante 1 de 8

Confira os ingredientes e o passo a passo a seguir:

Ingredientes:

700 g de filés ou postas de peixe (tilápia, merluza ou pescada)

3 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de amido de milho (ou fubá bem fino)

1 pitada de pimenta-do-reino e raspas de limão

Sal a gosto

Óleo suficiente para fritar

Modo de fazer:

Tempere as postas de peixe com o alho, o sal, a pimenta e o suco de limão. Deixe marinar por apenas 10 minutos para não amaciar a carne em excesso.

Retire os pedaços da marinada e seque muito bem os dois lados com papel-toalha.

Em um prato fundo, misture a farinha de trigo com o amido de milho e uma pitada de sal.

Passe os pedaços de peixe na mistura seca, apertando bem para cobrir todas as frestas. Sacuda cada filé com as mãos para eliminar todo o excesso de farinha solta.

Aqueça o óleo em fogo médio-alto em uma frigideira funda.

Coloque o peixe com cuidado e não mexa por cerca de 3 minutos, até dourar a parte de baixo.