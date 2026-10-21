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Peixe insiste em pedir a guarda dos irmãos em Por Você nesta quarta-feira (21 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 06:00

Peixe insiste em ter a guarda dos irmãos em 'Por Você'
Peixe insiste em ter a guarda dos irmãos em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (21), segundo o Gshow, Peixe (Lucas Penteado) insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça, e Gabriel (Rafael Infante) conforta Bela (Camila Queiroz). Iara (Clara Moneke) e Dalila (Dandara Mariana) repreendem as atitudes de Peixe (Lucas Penteado). Juarez (Alexandre Nero) nota que é perseguido por um homem na saída do cemitério. Maike (Juan Paiva) se declara para Suelen (Thaila Ayala), que o beija.

Toy (Matheus Fernandes) e Lia (atriz não confirmada) se beijam. Samuca (Miguel Trajano) afirma que deseja ficar com Bela (Camila Queiroz), e Peixe (Lucas Penteado) fica reflexivo. Próspero (Eduardo Moscovis) e Clemente (Luís Miranda) combinam de fingir uma trégua em nome da convivência com Melinda (Paolla Oliveira). Suelen (Thaila Ayala) comenta com Dalila (Dandara Mariana) que gostou de beijar Maike (Juan Paiva).

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Sensei Otto (ator não confirmado) recebe Glorinha (Isabelle Marques) novamente no judô. Ítalo (ator não confirmado) vê o cartaz do projeto social na escola de dança e tira uma foto. Lucas (José Loreto) conta para Margô (Marisa Orth) que terminou o namoro com Bela (Camila Queiroz). Bela (Camila Queiroz) anuncia que Margô (Marisa Orth) precisará fazer uma biópsia de mama. Bela (Camila Queiroz) flagra Peixe (Lucas Penteado) no hospital, e Vanessa (Adriana Birolli) revela que o jovem trabalhará a seu lado na instituição.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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