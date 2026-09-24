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Peixe na airfryer suculento e super fácil de fazer: o truque sem sujeira e que não deixa cheiro na cozinha

Prática e saudável, essa técnica retém o vapor, garantindo uma carne macia, legumes suculentos e zero cheiro pela casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:51

Tilápia grelhada com legumes (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Tilápia grelhada com legumes  Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Fazer peixe em casa muitas vezes desanima pelo cheiro que fica na cozinha ou pelo medo de deixar a carne seca e sem graça. Mas o filé de tilápia com legumes no papelote feito direto na airfryer resolve todos esses problemas de uma vez só. Além de ser uma refeição leve e saudável, esse método é muito prático e garante muito menos louça na pia.

Veja como fazer peixe na airfryer suculento

Fazer peixe em casa muitas vezes desanima pelo cheiro que fica na cozinha ou pelo medo de deixar a carne seca e sem graça.  por Reprodução
Mas o filé de tilápia com legumes no papelote feito direto na airfryer resolve todos esses problemas de uma vez só.  por Reprodução
Além de ser uma refeição leve e saudável, esse método é muito prático e garante muito menos louça na pia. por Reprodução
O grande segredo dessa receita é usar o papel-alumínio como uma pequena estufa.   por Reprodução
O grande segredo dessa receita é usar o papel-alumínio como uma pequena estufa.  por Reprodução
Ao embrulhar o peixe, você retém o vapor, fazendo com que a tilápia cozinhe no próprio suco e absorva todo o sabor dos temperos.  por Reprodução
Para preparar, separe dois filés de tilápia, meia abobrinha cortada em rodelas finas, um tomate picado em cubos, além de limão, azeite, sal, orégano e o papel-alumínio. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Abra um pedaço grande de papel-alumínio e faça uma espécie de "caminha" no fundo usando abobrinha e o tomate.   por Freepik
Em seguida, coloque o peixe já temperado com limão e sal por cima dos legumes. Finalize regando com um fio de azeite e salpicando o orégano. por Shutterstock
O passo mais importante é fechar bem o papel-alumínio, dobrando as pontas para selar como se fosse um envelope, impedindo que o vapor saia.  por Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
Coloque o pacote no cesto da airfryer e asse a 190°C por um tempo de 15 a 18 minutos.  por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
 Quando você abrir o papel, vai encontrar um peixe desmanchando de tão macio e legumes muito gostosos.  por Imagem: Danila.Ge | Shutterstock
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Fazer peixe em casa muitas vezes desanima pelo cheiro que fica na cozinha ou pelo medo de deixar a carne seca e sem graça.  por Reprodução

O grande segredo dessa receita é usar o papel-alumínio como uma pequena estufa. Ao embrulhar o peixe, você retém o vapor, fazendo com que a tilápia cozinhe no próprio suco e absorva todo o sabor dos temperos. Para preparar, separe dois filés de tilápia, meia abobrinha cortada em rodelas finas, um tomate picado em cubos, além de limão, azeite, sal, orégano e o papel-alumínio.

Abra um pedaço grande de papel-alumínio e faça uma espécie de "caminha" no fundo usando abobrinha e o tomate. Em seguida, coloque o peixe já temperado com limão e sal por cima dos legumes. Finalize regando com um fio de azeite e salpicando o orégano.

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O passo mais importante é fechar bem o papel-alumínio, dobrando as pontas para selar como se fosse um envelope, impedindo que o vapor saia. Coloque o pacote no cesto da airfryer e asse a 190°C por um tempo de 15 a 18 minutos. Quando você abrir o papel, vai encontrar um peixe desmanchando de tão macio e legumes muito gostosos. 

Ingredientes 

  • 2 filés de tilápia
  • 1/2 abobrinha cortada em rodelas finas
  • 1 tomate picado em cubos
  • Limão
  • Azeite
  • Sal
  • Orégano

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