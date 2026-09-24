HORA DO RANGO

Peixe na airfryer suculento e super fácil de fazer: o truque sem sujeira e que não deixa cheiro na cozinha

Prática e saudável, essa técnica retém o vapor, garantindo uma carne macia, legumes suculentos e zero cheiro pela casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:51

Tilápia grelhada com legumes Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Fazer peixe em casa muitas vezes desanima pelo cheiro que fica na cozinha ou pelo medo de deixar a carne seca e sem graça. Mas o filé de tilápia com legumes no papelote feito direto na airfryer resolve todos esses problemas de uma vez só. Além de ser uma refeição leve e saudável, esse método é muito prático e garante muito menos louça na pia.

Veja como fazer peixe na airfryer suculento 1 de 12

O grande segredo dessa receita é usar o papel-alumínio como uma pequena estufa. Ao embrulhar o peixe, você retém o vapor, fazendo com que a tilápia cozinhe no próprio suco e absorva todo o sabor dos temperos. Para preparar, separe dois filés de tilápia, meia abobrinha cortada em rodelas finas, um tomate picado em cubos, além de limão, azeite, sal, orégano e o papel-alumínio.

Abra um pedaço grande de papel-alumínio e faça uma espécie de "caminha" no fundo usando abobrinha e o tomate. Em seguida, coloque o peixe já temperado com limão e sal por cima dos legumes. Finalize regando com um fio de azeite e salpicando o orégano.

O passo mais importante é fechar bem o papel-alumínio, dobrando as pontas para selar como se fosse um envelope, impedindo que o vapor saia. Coloque o pacote no cesto da airfryer e asse a 190°C por um tempo de 15 a 18 minutos. Quando você abrir o papel, vai encontrar um peixe desmanchando de tão macio e legumes muito gostosos.

Ingredientes