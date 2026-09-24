Peixe socorre Juarez em Por Você nesta quinta-feira (24 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quinta-feira (24), Peixe (Cauê Campos) socorre Juarez (Milhem Cortaz) e liga para Bela (Sheron Menezzes). Iara (Noemia Oliveira) e Dalila (Lívia Silva) visitam Juarez no hospital e o acompanham de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez e conta ao menino sobre a chegada de Lia.
Alencar sugere uma nova medicação para Vitor (Lucas Leto). Farmacêutica alerta Ricardo (Paulo Vilhena) sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece a Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois.
Peixe e os irmãos em Por Você
Toy (Rodrigo Lelis) nota o interesse de Próspero (José de Abreu) por Melinda. Margô (Regiane Alves) admira Lucas (Amaury Lorenzo). Pérola (Renata Sorrah) lamenta o caráter de Vanessa (Alinne Moraes) com Iracema (Ana Rosa). Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica, e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen (Bia Santana) que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana (Larissa Murai).
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.