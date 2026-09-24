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Peixe socorre Juarez em Por Você nesta quinta-feira (24 de setembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:00

Juarez passa mal e é socorrido por Peixe na novela das 7
Juarez passa mal e é socorrido por Peixe na novela das 7 Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (24), Peixe (Cauê Campos) socorre Juarez (Milhem Cortaz) e liga para Bela (Sheron Menezzes). Iara (Noemia Oliveira) e Dalila (Lívia Silva) visitam Juarez no hospital e o acompanham de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez e conta ao menino sobre a chegada de Lia.

Alencar sugere uma nova medicação para Vitor (Lucas Leto). Farmacêutica alerta Ricardo (Paulo Vilhena) sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece a Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois.

Peixe e os irmãos em Por Você

Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento por Reprodução | TV Globo
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Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo

Toy (Rodrigo Lelis) nota o interesse de Próspero (José de Abreu) por Melinda. Margô (Regiane Alves) admira Lucas (Amaury Lorenzo). Pérola (Renata Sorrah) lamenta o caráter de Vanessa (Alinne Moraes) com Iracema (Ana Rosa). Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica, e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen (Bia Santana) que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana (Larissa Murai).

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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