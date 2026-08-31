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'Pela nossa filha': Ex-mulher de Neném chora na web e detalha rotina de superação após divórcio

Influenciadora desabafou nas redes sociais após o término com a cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:47

Neném e a esposa Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Thaís Baptista e a cantora Neném, que faz dupla com Pepê, anunciaram o fim do casamento de 14 anos após uma série de transformações pessoais e desafios enfrentados pelo casal. Mãe de Valentina, de oito anos, Thaís vinha compartilhando sua rotina de superação com os seguidores nos últimos meses, período em que perdeu 30 kg com acompanhamento médico e mudanças no estilo de vida.

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A perda de peso acentuada começou após um quadro de depressão profunda decorrente de um aborto espontâneo. No final do ano passado, a influenciadora havia passado por um processo de fertilização in vitro na tentativa de ter um segundo filho, mas sofreu a perda gestacional. Para recuperar a autoestima, ela recorreu a canetas emagrecedoras, retomou os exercícios físicos e realizou procedimentos estéticos.

O anúncio do divórcio foi feito em uma publicação conjunta nas redes sociais, acompanhado por uma foto de mãos dadas em preto e branco. No comunicado, as ex-parceiras ressaltaram a história construída ao longo de mais de uma década e pediram que o público respeite a privacidade de ambas.