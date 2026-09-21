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Pelé tinha fazenda de 700 hectares, cercada pela Mata Atlântica, dez apartamentos e piscina privativa

Propriedade localizada no interior de São Paulo se tornou negócio do jogador, com atividades do setor produtivo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:25

Pelé matinha fazenda produtiva de 700 hectares
Pelé matinha fazenda produtiva de 700 hectares Crédito: Reprodução

Além de um legado respeitado no mundo do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, também teve uma história sólida fora dos gramados, com a construção de um patrimônio milionário.

Longe das arenas esportivas, o camisa 10 encontrava um lugar de refúgio para o estilo de vida acelerado, numa fazenda no interior paulista.

Fazenda de Pelé

Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Casa Morumbi Imóveis
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Casa Morumbi Imóveis
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Casa Morumbi Imóveis
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Casa Morumbi Imóveis
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Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução
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Segundo informações do canal Fatos Rurais, ao assinar o primeiro contato profissional com o Santos na década de 1950, o astro do futebol foi aconselhado a aplicar seus ganhos financeiros em terras e imóveis.

Com 700 hectares, a propriedade adquirida pelo atleta fica entre os municípios de Registro e Juquiá, no interior do estado de São Paulo. Cercado por áreas preservadas da Mata Atlântica e recursos hídricos abundantes, a fazenda foi planejada de forma grandiosa para abrigar o lazer familiar quanto às atividades agropecuárias de grande porte.

A infraestrutura tinha estradas internas, currais, silos e casas destinadas ao apoio de colaboradores e administradores. A fazenda abrigava três casas sedes equipadas com seis suítes cada uma, todas acompanhadas de piscinas privativas. A estrutura tinha ainda dez apartamentos para hóspedes, salão de festas e vestuários para receber grandes grupos.

No setor produtivo, a propriedade operava de maneira diversificada. O espaço tinha granja de porcos, leiteira com ordenhas mecânicas e cerca de 18 tanques voltados para a piscicultura. A fazenda pertenceu ao jogador durante décadas, tornando-se uma das propriedades mais conhecidas do esporte nacional.

Pelé deixou um legado brilhante. O jogador faleceu aos 82 anos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, complicação decorrente da progressão de um câncer de cólon que ele tratava desde 2021.

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Fazenda

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