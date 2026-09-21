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Pelé tinha fazenda de 700 hectares, cercada pela Mata Atlântica, dez apartamentos e piscina privativa

Propriedade localizada no interior de São Paulo se tornou negócio do jogador, com atividades do setor produtivo

Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:25

Pelé matinha fazenda produtiva de 700 hectares Crédito: Reprodução

Além de um legado respeitado no mundo do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, também teve uma história sólida fora dos gramados, com a construção de um patrimônio milionário.

Longe das arenas esportivas, o camisa 10 encontrava um lugar de refúgio para o estilo de vida acelerado, numa fazenda no interior paulista.

Fazenda de Pelé 1 de 14

Segundo informações do canal Fatos Rurais, ao assinar o primeiro contato profissional com o Santos na década de 1950, o astro do futebol foi aconselhado a aplicar seus ganhos financeiros em terras e imóveis.

Com 700 hectares, a propriedade adquirida pelo atleta fica entre os municípios de Registro e Juquiá, no interior do estado de São Paulo. Cercado por áreas preservadas da Mata Atlântica e recursos hídricos abundantes, a fazenda foi planejada de forma grandiosa para abrigar o lazer familiar quanto às atividades agropecuárias de grande porte.

A infraestrutura tinha estradas internas, currais, silos e casas destinadas ao apoio de colaboradores e administradores. A fazenda abrigava três casas sedes equipadas com seis suítes cada uma, todas acompanhadas de piscinas privativas. A estrutura tinha ainda dez apartamentos para hóspedes, salão de festas e vestuários para receber grandes grupos.

No setor produtivo, a propriedade operava de maneira diversificada. O espaço tinha granja de porcos, leiteira com ordenhas mecânicas e cerca de 18 tanques voltados para a piscicultura. A fazenda pertenceu ao jogador durante décadas, tornando-se uma das propriedades mais conhecidas do esporte nacional.