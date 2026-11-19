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Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:31
O Pelourinho será palco de uma celebração à ancestralidade e à cultura afro-baiana nesta sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra. O evento Fragmentos de Amor, projeto da banda Fragmentos de Samba, realiza uma edição especial no Pátio da Ordem Terceira, com 12 horas de programação, das 16h às 4h.
A festa será comandada pela Fragmentos de Samba, que recebe convidados como Paulinho do Reco, Alex Maxx, Fernanda Maia e Cinara. A programação também terá apresentações dos DJs Belle e Allexuz, além de atividades de percussão, rodas de capoeira e um espaço dedicado ao baile charme.
A proposta é reunir diferentes ritmos e expressões culturais em um mesmo encontro, valorizando as raízes afro-brasileiras e promovendo a confraternização durante o feriado em um dos pontos históricos de Salvador.