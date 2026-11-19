CULTURA

Pelourinho recebe festa de 12 horas em celebração à Consciência Negra nesta sexta-feira (20)

Fragmentos de Amor reúne samba, DJs, capoeira e baile charme no Pátio da Ordem Terceira, com programação das 16h às 4h

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:31

Fragmentos de Amor promove 12 horas de música e cultura afro-baiana no Pelourinho, nesta sexta-feira (20) Crédito: Reprodução

O Pelourinho será palco de uma celebração à ancestralidade e à cultura afro-baiana nesta sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra. O evento Fragmentos de Amor, projeto da banda Fragmentos de Samba, realiza uma edição especial no Pátio da Ordem Terceira, com 12 horas de programação, das 16h às 4h.

A festa será comandada pela Fragmentos de Samba, que recebe convidados como Paulinho do Reco, Alex Maxx, Fernanda Maia e Cinara. A programação também terá apresentações dos DJs Belle e Allexuz, além de atividades de percussão, rodas de capoeira e um espaço dedicado ao baile charme.