CURIOSIDADE

Pena de 66 milhões de anos encontrada em fezes pode ajudar a explicar por que aves sobreviveram ao gigantesco asteroide que exterminou os dinossauros

Achado em Montana preservou uma pena, ossos de uma ave aquática e restos de peixe dentro de um único fóssil



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:11

Fóssil preservou uma antiga refeição com pena, ossos de ave aquática e escamas de peixe em Montana Crédito: Imagem gerada por IA

Parece uma descoberta improvável: uma pequena pena escondida dentro de fezes fossilizadas de dinossauro pode ajudar cientistas a entender por que algumas aves sobreviveram à catástrofe que eliminou quase todos os dinossauros há 66 milhões de anos.

O material foi encontrado em Montana, nos Estados Unidos, e preservou pistas de uma antiga refeição. Dentro do fóssil, pesquisadores identificaram penas, pequenas escamas de um peixe conhecido como gar e ossos das pernas de uma ave aquática.

Asteroides são considerados 'fósseis' do Sistema Solar 1 de 6

O achado foi descrito em um estudo publicado na revista Current Biology e pode abrir uma nova janela para investigar o que aconteceu com as aves durante uma das maiores extinções da história da Terra.

Tudo começou com uma rocha aparentemente comum

A descoberta aconteceu em 2016, quando o pesquisador David DeMar Jr. fazia trabalho de campo no nordeste de Montana.

Durante a busca por fósseis de peixes, ele encontrou um pequeno nódulo marrom-avermelhado, com aproximadamente metade do tamanho de uma bola de golfe.

Ao observar a superfície com uma lente, percebeu algo inesperado: uma pequena pena fossilizada.

O material parecia tão promissor que foi levado para análises mais detalhadas. Os pesquisadores examinaram sua composição mineral e utilizaram tomografia computadorizada para enxergar o interior da rocha sem destruí-la.

Foi nesse momento que a história ficou ainda mais curiosa.

A rocha era, na verdade, um coprólito, fezes fossilizadas.

E dentro dela havia muito mais do que uma pena.

Uma refeição ficou preservada por milhões de anos

As imagens produzidas pela tomografia revelaram penas, escamas de peixe e ossos de uma ave pertencente ao grupo dos hesperornitiformes.

Essas aves eram aquáticas e tinham um modo de vida semelhante ao dos mergulhões atuais. A maioria não conseguia voar e usava os pés especializados para mergulhar e capturar peixes.

Como os ossos da ave e as penas apareceram juntos no mesmo coprólito, os pesquisadores concluíram que as penas provavelmente pertenciam ao mesmo animal.

A descoberta é especialmente rara porque fósseis de aves já são difíceis de encontrar. Penas fossilizadas são ainda mais incomuns.

Neste caso, porém, uma refeição de um grande dinossauro acabou preservando uma parte delicada do corpo de sua presa.

A pista pode estar nas penas

O detalhe que mais chamou a atenção dos pesquisadores está na estrutura das penas.

As penas encontradas são as primeiras já identificadas em um hesperornitiforme. Elas apresentavam características que ficavam entre as penas de outras aves antigas e as das aves modernas.

Algumas eram semelhantes às penas impermeáveis associadas a aves aquáticas. Outras eram menores, mais felpudas e primitivas, semelhantes às encontradas em dinossauros e em outro grupo de aves antigas, os enantiornithines.

E isso pode ser importante para entender o que aconteceu quando o asteroide atingiu a Terra.

O frio pode ter separado as aves que sobreviveram das que desapareceram

Há 66 milhões de anos, o impacto de um asteroide provocou uma extinção em massa. Uma enorme quantidade de poeira e detritos foi lançada na atmosfera, reduzindo a entrada de luz solar e contribuindo para um período de resfriamento conhecido como inverno de impacto.

Quase todas as linhagens de dinossauros desapareceram. Entre as aves, apenas uma linhagem conhecida como Neornithes sobreviveu e, posteriormente, deu origem a todas as aves que existem atualmente.

Mas por que justamente elas conseguiram passar por aquele período?

Uma das hipóteses já levantadas é que muitas dessas aves viviam próximas de ambientes aquáticos, que poderiam ter oferecido alguma proteção após o impacto.

O novo fóssil, porém, complica essa explicação.

Os hesperornitiformes também viviam na água, e mesmo assim desapareceram. Isso indica que o ambiente aquático, sozinho, provavelmente não explica a sobrevivência das aves modernas.

Uma diferença aparentemente pequena pode ter sido decisiva

Os pesquisadores levantam outra possibilidade: o tipo de pena e a maneira como essas aves trocavam sua plumagem podem ter influenciado quais grupos sobreviveram.

Penas corporais ajudam a manter o calor. Se as aves antigas tinham plumagem menos eficiente para isolamento térmico, isso poderia ter sido uma desvantagem durante o intenso resfriamento provocado pelo impacto.

Já aves com penas capazes de reter melhor o calor talvez tivessem uma vantagem diante das condições extremas.

É uma hipótese que ainda faz parte da investigação, mas a pequena pena encontrada dentro do coprólito oferece uma pista inédita sobre essa diferença.

E existe outro detalhe que torna o fóssil ainda mais especial: ele não registra apenas uma pena, mas um instante da cadeia alimentar de 66 milhões de anos atrás, mostrando o que um grande dinossauro havia comido pouco antes do fim da era dos dinossauros.

Para os pesquisadores, o caso também mostra como a paleontologia pode funcionar como um trabalho de detetive. Em vez de contar com um esqueleto completo, foi preciso juntar pequenas pistas escondidas dentro de um pedaço de fezes fossilizadas.