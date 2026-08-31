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'Pensa como eu tô!': Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser conhece os filhos do cantor

Principal intérprete do Rei do Pop na América Latina celebrou o momento nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:30

Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor brasileiro Rodrigo Teaser, principal intérprete de Michael Jackson na América Latina, realizou um sonho de infância ao se encontrar com os filhos do astro pop no último sábado (29), nos Estados Unidos. O encontro ocorreu na residência oficial da família Jackson, durante uma programação especial promovida pela Heal Los Angeles Foundation.

Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser conhece os filhos do cantor

Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Reprodução/Redes Sociais
Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Divulgação
Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Teaser e a jaqueta que Michael Jackson esqueceu no Brasil em 1993 por Divulgação
tributo-a-michael-jackson-teatro-infantil-e-ate-40-de-desconto por Divulgação
A apresentação de Rodrigo Teaser é dirigida por Lavelle Smith, ex-bailarino de Michael Jackson por divulgação
RODRIGO TEASER por RODRIGO TEASER
O artista Rodrigo Teaser como Michael Jackson por Rodrigo Belentani/divulgação
Bubbles, chimpanzé de Michael Jackson, reaparece em CGI no filme “Michael” e segue vivo em santuário nos EUA por Divulgação
Michael Jackson em show no Brasil em 1993 por Ivo Gonzalez/17.10.1993
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
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Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Reprodução/Redes Sociais

A data coincidiu com o aniversário que o Rei do Pop completaria, marcando 68 anos de seu nascimento. O evento reuniu convidados para um tour exclusivo e a exibição da cinebiografia oficial “Michael”. Empolgado, Teaser compartilhou o registro nas redes sociais com a legenda: “Conheci os meninos hoje! Na casa da família Jackson! Pensa como eu tô!”.

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Fã declarado do cantor desde os nove anos, quando ganhou o icônico disco Thriller, Rodrigo transformou a paixão de infância em uma carreira consolidada com cerca de 80 apresentações anuais. Antes de alcançar projeção internacional com shows supervisionados por antigos colaboradores do ídolo, o artista enfrentou um início difícil cantando em casas noturnas e quase abandonou a profissão após a morte de Michael em 2009.

A virada aconteceu quando ele decidiu arriscar tudo, refinanciando seu automóvel para financiar uma superprodução independente nos palcos. Atualmente, além de lotar turnês mundiais, o brasileiro reúne uma coleção de itens raros do cantor, incluindo uma jaqueta oficial utilizada por Michael Jackson durante sua passagem pelo Brasil em 1993.

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Tags:

Michael Jackson Rodrigo Teaser

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