'Pensa como eu tô!': Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser conhece os filhos do cantor

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:30
O cantor brasileiro Rodrigo Teaser, principal intérprete de Michael Jackson na América Latina, realizou um sonho de infância ao se encontrar com os filhos do astro pop no último sábado (29), nos Estados Unidos. O encontro ocorreu na residência oficial da família Jackson, durante uma programação especial promovida pela Heal Los Angeles Foundation.
Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser conhece os filhos do cantor
A data coincidiu com o aniversário que o Rei do Pop completaria, marcando 68 anos de seu nascimento. O evento reuniu convidados para um tour exclusivo e a exibição da cinebiografia oficial “Michael”. Empolgado, Teaser compartilhou o registro nas redes sociais com a legenda: “Conheci os meninos hoje! Na casa da família Jackson! Pensa como eu tô!”.
Fã declarado do cantor desde os nove anos, quando ganhou o icônico disco Thriller, Rodrigo transformou a paixão de infância em uma carreira consolidada com cerca de 80 apresentações anuais. Antes de alcançar projeção internacional com shows supervisionados por antigos colaboradores do ídolo, o artista enfrentou um início difícil cantando em casas noturnas e quase abandonou a profissão após a morte de Michael em 2009.
A virada aconteceu quando ele decidiu arriscar tudo, refinanciando seu automóvel para financiar uma superprodução independente nos palcos. Atualmente, além de lotar turnês mundiais, o brasileiro reúne uma coleção de itens raros do cantor, incluindo uma jaqueta oficial utilizada por Michael Jackson durante sua passagem pelo Brasil em 1993.