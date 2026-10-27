POLÊMICA

Pensão de R$ 100 mil, carro e apartamento: a lista de exigências de Rayane para sair da casa de Belo

Influenciadora teria apresentado uma série de condições para encerrar a convivência com o cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14:14

Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução/Instagram @belo

A separação de Belo e Rayane Figliuzzi ganhou novos capítulos, com uma negociação que envolve dinheiro, imóvel e veículo. Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, a influenciadora teria estabelecido uma série de condições para deixar a casa do cantor, onde os dois ainda vivem mesmo após o fim do relacionamento.

Entre as exigências atribuídas a Rayane, estão um carro, um apartamento e uma pensão mensal de aproximadamente R$ 100 mil por pelo menos um ano. Belo, no entanto, não teria concordado com os termos apresentados. Caso o pagamento fosse mantido durante 12 meses, a quantia chegaria a R$ 1,2 milhão, sem incluir os custos do imóvel e do veículo.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

Enquanto o acordo não é definido, o ex-casal continua dividindo a residência na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira (26), uma nova discussão entre os dois foi noticiada pelo portal Leo Dias, que citou relatos de vizinhos sobre gritos, choro e barulhos fortes durante a confusão.

Em determinado momento, Rayane teria pedido para deixar o local. "Eu quero ir embora, você não me deixa ir embora", teria dito a influenciadora, conforme os relatos divulgados pelo veículo.

Confusão em shopping também marcou a separação

Poucos dias antes, em 21 de outubro, Belo e Rayane teriam se envolvido em outra discussão no estacionamento do shopping Barra Garden, também na Barra da Tijuca. A influenciadora teria ido tirar satisfação com o cantor após desconfiar de uma aproximação dele com outra mulher.

Ainda conforme os relatos divulgados pelo veículo, Rayane teria dado dois tapas no rosto de Belo, que teria reagido chamando-a de "criminosa". Uma mulher loira que acompanhava o artista teria intervindo, e a situação teria terminado em tumulto. O cantor teria deixado o local com a camisa rasgada, enquanto um segurança que passava pela região teria prestado auxílio.

Inicialmente, a mulher foi associada a Nicole Fagundes, ex-assessora de Rayane e apontada como parte de um possível relacionamento a três com o casal. Nicole, porém, negou ter participado da confusão. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal Leo Dias, afirmou que não estava no carro com Belo naquele dia.

Nicole Fagundes fala sobre relação com Belo e Rayane

Apontada anteriormente como o pivô dos desentendimentos recentes entre o casal, Nicole voltou ao centro das especulações sobre o rompimento após falar publicamente sobre sua relação com o cantor e a influenciadora. Em entrevista ao portal Leo Dias, no dia 22 de outubro, ela afirmou que o envolvimento com Belo não era recente e indicou que Rayane também participava dessa história. "Foi coisa dela, inclusive, essa relação", declarou.

Posteriormente, durante participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Nicole voltou ao assunto e afirmou que a iniciativa do relacionamento a três teria partido da influenciadora. "Isso sempre foi coisa dela, ela quem chamou", disse.